Mãe de Kamylinha declara apoio à filha após prisão de Hytalo Santos: 'Com você até o fim' Influenciador e companheiro são investigados por exploração sexual infantil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/08/2025 - 11h55 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h55 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos e seu companheiro foram presos sob acusação de exploração sexual infantil.

A mãe de Kamylinha, figura frequente nos vídeos, manifestou apoio à filha após o escândalo.

Kamylinha defendeu Hytalo em um vídeo emocionado, mencionando seu apoio como figura paterna em sua vida.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mãe de Kamylinha fez publicação apoiando a filha nas redes sociais Reprodução/Instagram/@eufrantchesca

A internet segue acompanhando os desdobramentos do caso envolvendo o influenciador digital Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15), em São Paulo, com seu companheiro, Israel Nata Vicente. Ambos foram detidos sob acusação de exploração sexual infantil.

O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo publicado pelo youtuber Felca, que denunciou a suposta adultização de menores de idade nos conteúdos divulgados por Hytalo nas redes sociais.

Nesta semana, quem resolveu se manifestar foi Franthcesca, mãe de Kamylinha Santos, de 17 anos, figura frequente nos vídeos do influenciador. Em uma publicação nas redes sociais, ela demonstrou apoio incondicional à filha, que vem sendo envolvida na polêmica:

“Segura meu neném só mais um pouquinho, mês que vem você vai estar com seu papai do coração. Você é forte e corajosa, tudo já deu certo. Mainha está com você até o fim”, escreveu.

Na última segunda-feira (18), Kamylinha também se pronunciou por meio de um vídeo emocionado, no qual apareceu chorando e saiu em defesa de Hytalo. Ela relatou ter vivido uma infância marcada por violência doméstica e afirmou que o influenciador representou uma figura paterna em sua vida:

“Eu sofri muito na minha infância. Tive um genitor que batia na minha mãe e em mim. Ele foi o meu refúgio, me apresentou Deus e me mostrou que eu tinha um amor de pai”, desabafou.

Kamylinha contou que conheceu Hytalo aos 9 anos e foi adotada por ele aos 12. Desde então, passou a aparecer com frequência em seus vídeos. A exposição da adolescente nas redes gerou críticas sobre possível sexualização precoce de sua imagem, especialmente após a divulgação do vídeo de denúncia feito por Felca.

Aos 16 anos, Kamylinha foi emancipada legalmente, realizou implantes de silicone e, em maio de 2024, anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo. Poucos dias depois, ela contou que sofreu um aborto espontâneo.

No vídeo de desabafo publicado esta semana, Kamylinha negou todas as acusações contra o influenciador:

“Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para crianças. A única coisa que ele faz é dar carinho, amor e ajudar as pessoas”, afirmou.

O caso segue sob investigação do Ministério Público, e tanto Hytalo Santos quanto Israel Nata Vicente permanecem presos até o momento.

