Poliana se surpreende com presente inusitado de Leonardo após relatar solidão Influenciadora ganhou filhote de Lulu da Pomerânia um dia após desabafar com o cantor por telefone Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/06/2025 - 11h45 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h45 )

Poliana Rocha ganhou um cachorrinho de Leonardo Reprodução/Instagram/@poliana

Após dizer que estava se sentindo sozinha, Poliana Rocha, de 47 anos, recebeu um presentão inesperado do marido, o cantor Leonardo — e o mimo deixou muita gente de queixo caído! 👀

A influenciadora contou que, na última quarta-feira (25), teve uma conversa por telefone com o cantor, em que desabafou sobre estar se sentindo triste e solitária.

“Eu estava conversando com o Leonardo no telefone, e eu falei assim: ‘Ah, eu estou meio para baixo’. Aí ele falou assim: ‘Por quê?’. Eu falei: ‘Ah, minha mãe foi embora. Você está viajando há muito tempo. Eu estou muito sozinha’”, relatou Poliana em um vídeo publicado nas redes sociais.

Mas, na última quinta-feira (26), a surpresa chegou: um filhote branco de Lulu da Pomerânia, que apareceu de repente na casa da loira. 🐶

“Aí hoje me chega aqui essa belezura. Olha que coisa mais linda. E eu fiquei tão feliz que vocês não têm noção”, disse ela, encantada com o novo companheirinho.“Meu marido está sempre me surpreendendo. Graças a Deus”, revelou.

Poliana explicou que, apesar de já ter outros cães em casa, eles ficam no canil durante a tarde, e que estava sem um cachorrinho pequeno desde duas perdas tristes.

“Um morreu afogado na piscina e outro desapareceu durante o aniversário da Maria Flor no ano passado. A gente não conseguiu achar o paradeiro dele, nem nas câmeras do condomínio”, contou ela.

O presente rendeu comentários e até brincadeiras nas redes sociais. Afinal, com essa história de “presente inusitado”, muita gente imaginou de tudo… mas era um cachorrinho fofo — e do jeitinho que ela precisava! 🐾

