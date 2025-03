Benson Boone e Harry Styles: coincidência ou cópia? Fãs comentam semelhanças O cantor garante que não se inspira em Harry Styles, mas o público segue apontando semelhanças no estilo e na estética Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 26/03/2025 - 12h17 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h17 ) twitter

Benson Boone nega inspiração em Harry Styles, mas fãs não estão convencidos Reprodução Instagram

O cantor Benson Boone, uma das atrações do Lollapalooza, tem sido questionado sobre sua possível inspiração em Harry Styles, mas sua resposta tem deixado os fãs surpresos. Em diversas entrevistas, Benson tem insistido que não se inspira no astro britânico e chegou a afirmar que “não sabia direito” muita coisa sobre a carreira e as músicas de Styles.

A declaração, no entanto, não convenceu muita gente. Internautas apontaram que Boone tem adotado um estilo visual muito parecido com o de Harry, incluindo roupas e poses. Isso levantou a dúvida: Benson realmente não se inspira no ex-One Direction ou está apenas tentando se distanciar das comparações?

A polêmica segue crescendo nas redes sociais, com fãs divididos entre aqueles que acreditam na coincidência e os que acham a semelhança inegável. Será que Benson Boone acordou um dia e, por acaso, decidiu adotar um visual tão parecido com o de Harry Styles? Mistério no ar!

