Brincos gigantes são a nova obsessão das famosas. E dá pra usar na vida real

Sabrina Sato, Zendaya e Bruna Marquezine com os seus brincos gigantes Reprodução/Instagram

Se tem um acessório que está fazendo barulho — literalmente e visualmente — em 2025, é o maxibrinco. Sim, eles voltaram com tudo! Das passarelas aos tapetes vermelhos, os brincos gigantes tomaram conta do rosto das celebridades e viraram protagonistas de produções poderosas.

Mas a boa notícia é: essa tendência não é só para as estrelas. A gente também pode (e deve!) apostar nela.

Celebridades que ditam, a gente que copia

Zendaya apareceu por aí com brincos geométricos do tamanho de um prato. Anitta rodou o mundo com argolas dignas de diva pop. E Bruna Marquezine, claro, trouxe os modelos esculturais direto para o look da brasileira moderna.

É oficial: os brincos maximalistas são a nova assinatura visual das estrelas — e nossa inspiração também.

‌



Por que eles funcionam (tão bem)?

Especialistas de moda explicam que os maxibrincos emolduram o rosto, valorizam os traços e ainda são o complemento ideal para aquele penteado preso. Ou seja, eles fazem o trabalho todo sozinhos. E o melhor? Tem modelo pra todo mundo: dos mais glamorosos com diamantes aos criativos com resina, madeira e até tecidos.

Como usar maxibrincos sem parecer que vai para o Oscar: dicas que funcionam no mundo real

Tá achando que maxibrinco só combina com vestido de gala? Nada disso! Aqui vão truques práticos para usar no dia a dia e não errar no look:

‌



✅Menos é mais (no resto do look!)

Deixe o brinco ser o astro. Combine com roupas mais neutras ou minimalistas. Uma camiseta branca e jeans ganham outro nível com brincos poderosos.

✅Cabelo preso é o combo perfeito

Coques, rabos de cavalo ou tranças deixam os brincos à mostra e dão destaque total ao acessório.

‌



✅Dia ou noite: escolha o material certo

Durante o dia, aposte em modelos de acrílico, madeira ou cerâmica. À noite, libere o brilho: pedrarias, metal e tudo o que reluz está liberado!

✅Use a seu favor: personalidade em forma de brinco

Coloridos, assimétricos, com franjas, metálicos, com mix de materiais... escolha peças que têm a ver com você. O brinco pode — e deve — contar sua história.

Top trends 2025: os estilos de maxibrincos mais amados pelas celebs

Chandelier – Aqueles longos e com pedras, que brilham a cada movimento. Glamour instantâneo.

Aqueles longos e com pedras, que brilham a cada movimento. Glamour instantâneo. Esculturais – Formas ousadas e artísticas, quase uma obra de arte na orelha.

Formas ousadas e artísticas, quase uma obra de arte na orelha. Geométricos oversized – Círculos, quadrados e triângulos gigantes com pegada moderna.

Círculos, quadrados e triângulos gigantes com pegada moderna. Mix de materiais – Um toque inusitado: metal com resina, tecido com cristal, madeira com strass.

Um toque inusitado: metal com resina, tecido com cristal, madeira com strass. Franjas e pendentes – Movimento é tudo! Eles dançam junto com você.

