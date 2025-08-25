Morango do amor saudável é uma boa ideia para manter a dieta
Aprenda uma receita do morango do amor zero açúcar, zero lactose e zero glúten
O morango do amor conquistou o Brasil e já chegou até aos Estados Unidos! Se você ainda não experimentou essa delícia, está perdendo uma das maiores tendências doces de 2025. E o melhor de tudo? Você pode começar pela versão mais saudável e depois se aventurar pelos clássicos.
Vamos começar pela versão que não pesa na consciência nem no estômago! O morango do amor fit, criado por Camila Miglhorini, fundadora e CEO das franquias Mr. Fit. “É perfeito para quem quer se deliciar sem culpa. Ele é zero açúcar, zero lactose e zero glúten, mas com todo o sabor que você merece”, conta ela. Como não vai açúcar, não faz casquinha crocante. É para comer de colher.
Outras receitas e variações do morango do amor
O morango do amor é uma releitura moderna da tradicional maçã do amor que conhecemos desde criança. Nasceu na Bahia por volta de 2020, inspirado na famosa bala baiana e em receitas de morango coberto.
Timeline do sucesso:
- 2020: Primeiras aparições na Bahia
- 2023: Ganhou destaque em confeitarias de Salvador e São Paulo
- 2025: Explosão nas redes sociais com versões gourmetizadas
A fórmula é simples e genial: morango fresco + brigadeiro branco cremoso + casquinha crocante de caramelo vermelho = pura felicidade!
Dicas de Ouro da Aprendiz de Cozinheira
- Morangos bem secos = cobertura que gruda perfeitamente
- Chocolate temperado = brilho profissional e sem manchas
- Termômetro culinário = calda crocante no ponto ideal (150°C)
- Pinça de confeitaria = manuseio perfeito das folhas de ouro
RECEITAS
Morango do amor saudável, da Camila Miglhorini (@camilamiglhorinioficial), da Mr. Fit (@mrfitfranquiasoficial)
Para o brigadeiro branco saudável:
- 3 xícaras de leite de coco em pó ou leite em pó zero lactose
- 2 colheres de sopa de xilitol (de preferência pulverizado)
- 1 xícara de água filtrada
- 1 colher de chá de óleo de coco sem sabor (opcional)
- Morangos grandes e frescos
Para a calda zero:
- 1 xícara de adoçante natural que carameliza
- 1/4 xícara de água filtrada
- 1/2 colher de sopa de vinagre de maçã ou branco
- Corante alimentício vermelho (opcional)
Estrutura tradicional
- Fruta: Morangos grandes, firmes e com talo
- Recheio interno: Brigadeiro branco (leite condensado, leite em pó, creme de leite, manteiga)
- Casquinha externa: Calda de açúcar com vinagre e corante vermelho
Modo de preparo:
- Prepare o brigadeiro branco e envolva cada morango
- Espete no palito e mergulhe na calda de caramelo vermelho
- Deixe secar até endurecer completamente
Receitas e variações do morango do amor que vão te surpreender
Mudando o brigadeiro:
- Chocolate ao leite ou meio amargo para os chocólatras
- Brigadeiro de morango (com essência ou pasta de fruta)
- Brigadeiro de pistache para um toque gourmet
- Casadinho (metade de um sabor, metade de outro)
Trocando a Fruta:
Quem disse que só o morango pode brilhar? Experimente com uva ou tangerina.
Versões gourmet para impressionar
Morango da paixão gold
A versão premium que está fazendo sucesso em eventos:
- Morangos grandes selecionados
- Doce de leite como recheio especial
- Calda crocante tradicional
- Folhas de ouro comestível 24k para decoração
- Ou pó de ouro para jogar na calda
Morango do amor com chocolate
Opções de chocolate:
- Chocolate ao leite (clássico e amado)
- Chocolate branco colorido (rosa, vermelho ou dourado)
- Chocolate marmorizado (mistura artística de branco e ao leite)
- Chocolate + calda crocante (o melhor dos dois mundos!)
Modo de preparo
- Lave e seque muito bem os morangos
- Derreta chocolate nobre de sua preferência
- Mergulhe o morango e deixe secar sobre papel manteiga
- Decore com confeitos ou pó brilhante
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp