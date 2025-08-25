Morango do amor saudável é uma boa ideia para manter a dieta Aprenda uma receita do morango do amor zero açúcar, zero lactose e zero glúten Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

Morango do amor saudável do Mr. Fit Divulgação

O morango do amor conquistou o Brasil e já chegou até aos Estados Unidos! Se você ainda não experimentou essa delícia, está perdendo uma das maiores tendências doces de 2025. E o melhor de tudo? Você pode começar pela versão mais saudável e depois se aventurar pelos clássicos.

Vamos começar pela versão que não pesa na consciência nem no estômago! O morango do amor fit, criado por Camila Miglhorini, fundadora e CEO das franquias Mr. Fit. “É perfeito para quem quer se deliciar sem culpa. Ele é zero açúcar, zero lactose e zero glúten, mas com todo o sabor que você merece”, conta ela. Como não vai açúcar, não faz casquinha crocante. É para comer de colher.

Outras receitas e variações do morango do amor

O morango do amor é uma releitura moderna da tradicional maçã do amor que conhecemos desde criança. Nasceu na Bahia por volta de 2020, inspirado na famosa bala baiana e em receitas de morango coberto.

‌



Timeline do sucesso:

2020 : Primeiras aparições na Bahia

: Primeiras aparições na Bahia 2023 : Ganhou destaque em confeitarias de Salvador e São Paulo

: Ganhou destaque em confeitarias de Salvador e São Paulo 2025: Explosão nas redes sociais com versões gourmetizadas

A fórmula é simples e genial: morango fresco + brigadeiro branco cremoso + casquinha crocante de caramelo vermelho = pura felicidade!

‌



Dicas de Ouro da Aprendiz de Cozinheira

Morangos bem secos = cobertura que gruda perfeitamente

= cobertura que gruda perfeitamente Chocolate temperado = brilho profissional e sem manchas

= brilho profissional e sem manchas Termômetro culinário = calda crocante no ponto ideal (150°C)

= calda crocante no ponto ideal (150°C) Pinça de confeitaria = manuseio perfeito das folhas de ouro

RECEITAS

‌



Morango do amor saudável, da Camila Miglhorini (@camilamiglhorinioficial), da Mr. Fit (@mrfitfranquiasoficial)

Para o brigadeiro branco saudável:

3 xícaras de leite de coco em pó ou leite em pó zero lactose

2 colheres de sopa de xilitol (de preferência pulverizado)

1 xícara de água filtrada

1 colher de chá de óleo de coco sem sabor (opcional)

Morangos grandes e frescos

Para a calda zero:

1 xícara de adoçante natural que carameliza

1/4 xícara de água filtrada

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã ou branco

Corante alimentício vermelho (opcional)

Estrutura tradicional

Fruta: Morangos grandes, firmes e com talo Recheio interno: Brigadeiro branco (leite condensado, leite em pó, creme de leite, manteiga) Casquinha externa: Calda de açúcar com vinagre e corante vermelho

Modo de preparo:

Prepare o brigadeiro branco e envolva cada morango Espete no palito e mergulhe na calda de caramelo vermelho Deixe secar até endurecer completamente

Receitas e variações do morango do amor que vão te surpreender

Mudando o brigadeiro:

Chocolate ao leite ou meio amargo para os chocólatras

ou meio amargo para os chocólatras Brigadeiro de morango (com essência ou pasta de fruta)

(com essência ou pasta de fruta) Brigadeiro de pistache para um toque gourmet

para um toque gourmet Casadinho (metade de um sabor, metade de outro)

Trocando a Fruta:

Quem disse que só o morango pode brilhar? Experimente com uva ou tangerina.

Versões gourmet para impressionar

Morango da paixão gold

A versão premium que está fazendo sucesso em eventos:

Morangos grandes selecionados

Doce de leite como recheio especial

Calda crocante tradicional

Folhas de ouro comestível 24k para decoração

Ou pó de ouro para jogar na calda

Morango do amor com chocolate

Opções de chocolate:

Chocolate ao leite (clássico e amado)

Chocolate branco colorido (rosa, vermelho ou dourado)

Chocolate marmorizado (mistura artística de branco e ao leite)

Chocolate + calda crocante (o melhor dos dois mundos!)

Modo de preparo

Lave e seque muito bem os morangos Derreta chocolate nobre de sua preferência Mergulhe o morango e deixe secar sobre papel manteiga Decore com confeitos ou pó brilhante

