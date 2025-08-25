Logo R7.com
Aprendiz de cozinheira

Morango do amor saudável é uma boa ideia para manter a dieta

Aprenda uma receita do morango do amor zero açúcar, zero lactose e zero glúten

Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili

Morango do amor saudável do Mr. Fit
Morango do amor saudável do Mr. Fit Divulgação

O morango do amor conquistou o Brasil e já chegou até aos Estados Unidos! Se você ainda não experimentou essa delícia, está perdendo uma das maiores tendências doces de 2025. E o melhor de tudo? Você pode começar pela versão mais saudável e depois se aventurar pelos clássicos.

Vamos começar pela versão que não pesa na consciência nem no estômago! O morango do amor fit, criado por Camila Miglhorini, fundadora e CEO das franquias Mr. Fit. “É perfeito para quem quer se deliciar sem culpa. Ele é zero açúcar, zero lactose e zero glúten, mas com todo o sabor que você merece”, conta ela. Como não vai açúcar, não faz casquinha crocante. É para comer de colher.

Outras receitas e variações do morango do amor

O morango do amor é uma releitura moderna da tradicional maçã do amor que conhecemos desde criança. Nasceu na Bahia por volta de 2020, inspirado na famosa bala baiana e em receitas de morango coberto.


Timeline do sucesso:

  • 2020: Primeiras aparições na Bahia
  • 2023: Ganhou destaque em confeitarias de Salvador e São Paulo
  • 2025: Explosão nas redes sociais com versões gourmetizadas

A fórmula é simples e genial: morango fresco + brigadeiro branco cremoso + casquinha crocante de caramelo vermelho = pura felicidade!


Dicas de Ouro da Aprendiz de Cozinheira

  • Morangos bem secos = cobertura que gruda perfeitamente
  • Chocolate temperado = brilho profissional e sem manchas
  • Termômetro culinário = calda crocante no ponto ideal (150°C)
  • Pinça de confeitaria = manuseio perfeito das folhas de ouro

RECEITAS


Morango do amor saudável do Mr. Fit
Morango do amor saudável do Mr. Fit Divulgação

Morango do amor saudável, da Camila Miglhorini (@camilamiglhorinioficial), da Mr. Fit (@mrfitfranquiasoficial)

Para o brigadeiro branco saudável:

  • 3 xícaras de leite de coco em pó ou leite em pó zero lactose
  • 2 colheres de sopa de xilitol (de preferência pulverizado)
  • 1 xícara de água filtrada
  • 1 colher de chá de óleo de coco sem sabor (opcional)
  • Morangos grandes e frescos

Para a calda zero:

  • 1 xícara de adoçante natural que carameliza
  • 1/4 xícara de água filtrada
  • 1/2 colher de sopa de vinagre de maçã ou branco
  • Corante alimentício vermelho (opcional)

Estrutura tradicional

  1. Fruta: Morangos grandes, firmes e com talo
  2. Recheio interno: Brigadeiro branco (leite condensado, leite em pó, creme de leite, manteiga)
  3. Casquinha externa: Calda de açúcar com vinagre e corante vermelho

Modo de preparo:

  1. Prepare o brigadeiro branco e envolva cada morango
  2. Espete no palito e mergulhe na calda de caramelo vermelho
  3. Deixe secar até endurecer completamente

Receitas e variações do morango do amor que vão te surpreender

Mudando o brigadeiro:

  • Chocolate ao leite ou meio amargo para os chocólatras
  • Brigadeiro de morango (com essência ou pasta de fruta)
  • Brigadeiro de pistache para um toque gourmet
  • Casadinho (metade de um sabor, metade de outro)

Trocando a Fruta:

Quem disse que só o morango pode brilhar? Experimente com uva ou tangerina.

Versões gourmet para impressionar

Morango da paixão gold

A versão premium que está fazendo sucesso em eventos:

  • Morangos grandes selecionados
  • Doce de leite como recheio especial
  • Calda crocante tradicional
  • Folhas de ouro comestível 24k para decoração
  • Ou pó de ouro para jogar na calda

Morango do amor com chocolate

Opções de chocolate:

  • Chocolate ao leite (clássico e amado)
  • Chocolate branco colorido (rosa, vermelho ou dourado)
  • Chocolate marmorizado (mistura artística de branco e ao leite)
  • Chocolate + calda crocante (o melhor dos dois mundos!)

Modo de preparo

  1. Lave e seque muito bem os morangos
  2. Derreta chocolate nobre de sua preferência
  3. Mergulhe o morango e deixe secar sobre papel manteiga
  4. Decore com confeitos ou pó brilhante

