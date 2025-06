‘Como treinar o Seu Dragão’ é ótimo live-action que não mexe na fórmula da animação Depois de 15 anos da primeira animação, filme retorna aos cinemas em live-action nesta quinta-feira (12) Cine R7|Cecília Marin* 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Banguela e Soluço em cena do live-action de 'Como Treinar o Seu Dragão' Divulgação

Lançado em 2010, o primeiro filme da trilogia de Como Treinar o seu Dragão foi um sucesso, tanto pela crítica quanto comercial. A saga, que conta com três longas-metragens, somou mais de US$ 1,6 bilhão em bilheteria global.

O live-action que estreia nesta quinta-feira (12) mostra a mesma história da animação, sem muitas mudanças na narrativa. O que surpreende, na verdade, é a reprodução de cenas idênticas.

O filme se passa na ilha de Berk, onde vikings precisam se proteger dos dragões que também habitam o local. Soluço (Mason Thames), filho do chefe Stoico (Gerard Butler), não leva jeito para lutar com esses animais, sendo motivo de chacota para todos da aldeia.

Certo dia, para provar seu valor ao pai (e a si mesmo), o garoto consegue capturar um dragão jamais visto, chamado Fúria da Noite. A partir daí, uma amizade incomum acontece.

‌



O diretor do remake é o canadense Dean DeBlois, que também escreveu e dirigiu os três primeiros filmes de animação da franquia.

Uma das maiores preocupações quando uma animação vira live-action é a escolha do elenco, que geralmente provoca reações exageradas nas redes sociais.

‌



Aqui, uma das escolhas mais polêmicas foi a de Nico Parker, que faz a destemida e confiante Astrid Hofferson. No entanto, a atriz conseguiu mostrar que ela era perfeita para o papel.

O protagonista do filme é Mason Thames, que interpreta Soluço. Com apenas 17 anos, o ator fez um ótimo trabalho ao dar vida ao jovem inseguro, imitando seus trejeitos com maestria. Gerard Butler como Stoico não poderia ser diferente, já que o ator é quem dá voz ao personagem na versão original.

‌



Como no desenho, grande parte do alívio cômico vem por meio dos quatro adolescentes que buscam se tornar “matadores de dragões”: Julian Dennison (Perna-de-Peixe Ingerman), Gabriel Howell (Melequento Jorgenson), Bronwyn James (Cabeçaquente Thorston) e Harry Trevaldwyn (Cabeçadura Thorston). Em muitos momentos, o telespectador se pega rindo das enrascadas do grupo de amigos, cada um com sua própria personalidade.

O visual do filme é espetacular, desde as roupas dos personagens até as paisagens. Os dragões ganham forma por CGI, com pequenas alterações para que eles ficassem o mais realista possível.

O olhar de Banguela, por exemplo, precisou ser estudado com cuidado para transmitir fidelidade à imagem da animação. Nesta versão, é possível observar os músculos se mexendo, as texturas e as cores da pele dos dragões.

Se lá em 2010 Como Treinar o Seu Dragão já emocionava as pessoas, o live-action aparece para aumentar (e melhorar) essa sensação. Uma das cenas mais bonitas é quando Soluço tenta se aproximar de Banguela, passando uma tarde inteira com ele, ganhando sua confiança e entendendo o comportamento dos dragões (que mais tarde será bem útil para sua sobrevivência).

O remake consegue tornar a trama ainda mais encantadora, e conquista não só uma nova geração, mas também leva uma boa nostalgia àqueles que já gostavam da história.

*Sob supervisão de Lello Lopes

