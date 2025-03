‘Deu Preguiça’ é animação encantadora que agrada à família de forma leve e sentimental Filme australiano chega aos cinemas nesta quinta-feira (13) Cine R7|Bianca Altero* 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

'Deu Preguiça' tem Heloísa Périssé e Tontom Périssé na dublagem Divulgação

Deu Preguiça, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (13), é uma animação australiana encantadora e que preza a união da família. O filme infantil mostra como uma família de bichos-preguiças se desdobra após um acidente que destrói a cidade do interior em que viviam, acabando com o restaurante deles.

As preguiças são obrigadas a se mudarem para a metrópole e levam com elas um food truck e um livro de receitas, passado de geração em geração, para continuarem seu legado da culinária. Porém, elas se deparam com a correria e a falta de paciência da população da cidade grande, além do seu maior inimigo, o fast food.

A obra faz cítica às redes de fast food e à pressa da cidade grande, enquanto a família dos bichos mais sossegados da natureza prezam pelo sabor da comida e o carinho que colocam nela, não ligando para quanto tempo a receita vai demorar para ficar pronta.

Falas como “aproveite o momento” e “tempere o momento” são ditas, reforçando a ideia de ter um olhar diferente da vida, apreciando cada segundo, sem ter pressa de viver.

O filme destaca a cultura latina, principalmente na culinária. O food truck no qual as preguiças trabalham é de comidas tipicamente mexicanas, como a guacamole e as gorditas. Ao longo da história, é possível perceber outro costume latino, a tradição familiar, em que preza por sempre relembrar seus parentes, presente no livro de receitas, que faz uma mistura dessa herança cultural.

A relação entre a mãe, Gabriella, e sua filha, Laura, traz uma sensação verdadeira e pautada em relacionamentos reais, onde brigas, conversas e soluções fazem parte da dinâmica das duas. A dublagem brasileira complementa esse sentimento, trazendo Heloísa Périssé e Tontom Périssé para dar voz às personagens.

O desenvolvimento da relação entre os pais fez falta no longa. O casal Gabriella e Luis, pai da família, tem cenas específicas que mostram como são próximos e nota-se o amor dos dois. Porém, poderia ter sido aprofundado de uma maneira que traz eles mais próximos do público, fazendo os casais telespectadores se identificarem com os personagens.

Mesmo assim, o filme é sinônimo de tranquilidade e união familiar. Ele traz uma conexão com a família de preguiças, como se você fizesse parte dela. É uma ótima obra para assistir com as crianças, afinal, tanto os adultos quantos os pequenos se divertem de uma forma leve e sentimental.

Laura adiciona animação à trama, trazendo diversão com suas brincadeiras e se envolvendo em emocionantes aventuras, aproximando as crianças. Quanto aos adultos, os desafios da vida real os conectam, como a superação do acidente que destruiu o restaurante e a adaptação da família a uma nova rotina, sem perder suas tradições.

*Sob supervisão de Lello Lopes

