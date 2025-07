Dona Ruth curte crítica a Murilo Huff após perder guarda do neto para o cantor Avó de Léo curtiu post que alfineta o ex-genro após ser acusada de alienação parental Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona Ruth curtiu publicação que criticava Murilo Huff Reprodução/Instagram/@donaruthoficial/@murilohuff

O clima entre a família de Marília Mendonça e Murilo Huff continua pegando fogo! 🔥 Após perder a guarda do pequeno Léo, fruto da relação entre a eterna Rainha da Sofrência e o sertanejo, Dona Ruth Moreira, avó materna do menino, deu o que falar nas redes sociais…

A matriarca curtiu um post polêmico que detonava Murilo Huff, dizendo que é “revoltante ver que tudo o que Marília lutou para conquistar com tanto esforço, talento e coração agora está sendo administrado por um homem que nunca teve a coragem de amá-la como ela merecia”. 😳

Vale lembrar que, recentemente, a Justiça brasileira decidiu dar a guarda unilateral do menino Léo para Murilo. O motivo? Segundo a sentença do juiz Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro, Dona Ruth estaria praticando alienação parental — tentando colocar na cabeça do neto que o pai seria ausente, incompetente e até irrelevante.

Enquanto isso, a web segue dividida… e os bastidores dessa história parecem estar longe de um final em paz... 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.