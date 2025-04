8 apostas essenciais para ter sucesso no seu bar e restaurante Bárbara e Vick Bacchi, especialistas da ÍMA Brands, ensinam com exclusividade como construir um estabelecimento memorável Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 ) twitter

Loulou 1 Divulgação

Criar um restaurante de sucesso vai muito além de um cardápio bem elaborado e de um chef muito bom. Conforme destacam as especialistas Bárbara e Vick Bacchi, fundadoras da ÍMA Brands (@imabrands), cada elemento, da concepção do espaço até o atendimento, precisa ser estrategicamente planejado para atrair o público adequado e garantir a longevidade do empreendimento.

“Um restaurante precisa unir arquitetura, branding, experiências e estratégia de negócios para ser verdadeiramente memorável”, afirma Vick Bacchi, que tem 16 anos de experiência no mercado de arquitetura comercial de luxo, construindo conceitos inovadores que transformam a experiência do cliente.

Bárbara Bacchi, cofundadora da ÍMA Building Brands, traz para os projetos sua expertise em design, arquitetura e compreensão profunda da jornada do negócio. Sua abordagem criativa e estratégica tem sido fundamental para transformar conceitos em empreendimentos rentáveis.

Juntas, as irmãs Bacchi já compartilharam sua metodologia exclusiva e o conceito de “Immersive Hospitality Design” para criar espaços que estimulam os sentidos, constroem marcas que maximizam o retorno comercial.

‌



8 apostas para acertar no seu restaurante, por ÍMA Brands

1. Conceito claro e original

Todo restaurante precisa de uma essência bem definida. É fundamental estabelecer o que seu estabelecimento representa: uma cultura específica? Um estilo de vida particular? Uma história cativante? Segundo a ÍMA Brands, definir esse posicionamento é essencial para criar um espaço que se destaque da concorrência e atraia o público-alvo desejado.

‌



Um exemplo prático desta abordagem é o projeto BARU, um conceito híbrido de bar e salão de beleza desenvolvido pela ÍMA. Neste caso, o posicionamento único permitiu criar uma experiência inédita que combina cuidados pessoais com socialização, atraindo um público específico que valoriza tanto a estética quanto momentos de descontração.

“O conceito é o DNA do negócio. Quando bem definido, ele guia todas as decisões subsequentes e cria um norte claro para o empreendimento”, explica Bárbara Bacchi.

‌



2. Arquitetura alinhada à identidade

A experiência do cliente começa logo na entrada. A arquitetura deve traduzir o conceito do restaurante e criar um ambiente acolhedor, funcional e estrategicamente planejado para otimizar a circulação, o conforto dos clientes e a operação do negócio.

“A arquitetura não é apenas estética, mas um elemento estratégico que comunica os valores do seu negócio”, explica Vick Bacchi. “No projeto dos restaurantes Braza e La Coppa, localizados no Allianz Parque, por exemplo, trabalhamos com o desafio de criar ambientes que dialogassem com a grandiosidade do estádio, mas que também proporcionassem experiências gastronômicas íntimas e memoráveis. Cada detalhe arquitetônico foi pensado para maximizar tanto a experiência quanto a operação.”

Dados internos da ÍMA mostram que restaurantes com arquitetura estrategicamente planejada conseguem aumentar em até 30% a rotatividade de mesas sem comprometer a qualidade da experiência, um fator crucial para a rentabilidade do negócio.

3. Branding forte e coerente

A identidade visual precisa transcender o logo. Cores, materiais, sinalização e até a apresentação dos pratos devem reforçar a personalidade da marca e torná-la memorável para os clientes. Bárbara Bacchi, especialista em branding, ressalta que “cada ponto de contato visual com o cliente é uma oportunidade de fortalecer sua marca”.

O projeto Galpão, uma padaria contemporânea desenvolvida pela ÍMA, exemplifica esta abordagem. Desde as embalagens até a sinalização interna, todos os elementos visuais foram cuidadosamente alinhados para transmitir o conceito de tradição renovada, resultando em uma marca que se destacou rapidamente em um mercado altamente competitivo.

“Um branding bem executado gera reconhecimento imediato e constrói valor percebido. Nossos clientes relatam um aumento médio de 25% no ticket médio quando a identidade visual é coerente em todos os pontos de contato”, revela Vick Bacchi.

4. Coerência entre espaço e gastronomia

Loulou 2 Divulgação

O conceito arquitetônico e de marca deve estar completamente alinhado com os pratos e a proposta gastronômica. O design do espaço precisa complementar a experiência culinária, criando um ambiente que amplifique a identidade do menu e torne a jornada do cliente mais autêntica e memorável.

No projeto do R.O.M Rooftop, por exemplo, a ÍMA criou um ambiente que dialoga perfeitamente com a proposta gastronômica. Os materiais naturais, a iluminação estratégica e as vistas panorâmicas foram integrados para complementar um menu centrado em ingredientes frescos e técnicas contemporâneas, criando uma experiência gastronômica completa.

“A desconexão entre o espaço e a comida é um dos erros mais comuns que vemos no mercado”, alerta Bárbara Bacchi. “Quando um cliente entra em um restaurante de alta gastronomia com ambiente casual demais, ou vice-versa, cria-se uma dissonância cognitiva que compromete toda a experiência.”

5. Ativação dos sentidos

Um restaurante não deve ser apenas visualmente atrativo - ele precisa estimular todos os sentidos. Iluminação, som ambiente, aromas e texturas dos materiais influenciam significativamente a percepção do cliente e criam uma experiência imersiva que incentiva o retorno.

“A experiência sensorial completa é o que transforma uma simples refeição em uma memória duradoura”, afirmam as especialistas da ÍMA Brands, que já assinaram mais de 70 projetos para empreendimentos nacionais e internacionais.

No Hotel Seara, em Fortaleza, a ÍMA implementou uma estratégia sensorial completa, incluindo uma paleta de aromas exclusivos para diferentes áreas do empreendimento, uma seleção musical personalizada que varia ao longo do dia, e um projeto de iluminação que se adapta aos diferentes momentos da experiência do hóspede. O resultado foi um aumento de 40% nas avaliações positivas relacionadas à “experiência memorável” nas plataformas de reserva.

“Quando todos os sentidos são considerados no projeto, a conexão emocional do cliente com o espaço se torna muito mais forte, e é essa conexão que garante o retorno e a recomendação”, explica Vick Bacchi.

6. Experiência bem desenhada

Cada interação dentro do restaurante deve ser planejada para surpreender positivamente. O fluxo de atendimento, o design do cardápio e os pontos de contato com a equipe precisam ser cuidadosamente elaborados para proporcionar uma jornada única e fluida ao cliente.

O projeto FRESH Market, um mercado a céu aberto desenvolvido pela ÍMA que uniu gastronomia, arte, moda e música, exemplifica a importância de projetar cada detalhe da experiência. O layout foi estrategicamente pensado para guiar os visitantes por uma jornada de descoberta, com pontos de interesse distribuídos de forma a maximizar a interação com todas as atrações, resultando em um tempo médio de permanência 35% superior ao inicialmente projetado.

“Mapeamos cada ponto de contato com o cliente e identificamos oportunidades para encantar e surpreender”, revela Bárbara Bacchi. “No FRESH Market, até mesmo a disposição dos alimentos foi pensada para criar uma narrativa visual que incentivava a exploração completa do espaço.”

7. Estratégia comercial integrada

O layout, o menu e até a disposição dos assentos devem ser pensados para maximizar as vendas sem comprometer a autenticidade. Pequenos ajustes, como o design da carta de drinks ou o posicionamento estratégico do bar, podem aumentar o ticket médio de forma natural.

Em um projeto para uma rede de restaurantes parceira da Ambev, a ÍMA redesenhou o layout do bar e a carta de drinks, resultando em um aumento de 22% nas vendas de bebidas premium sem alterar a essência do estabelecimento. Conforme explica Vick Bacchi, “não se trata de empurrar produtos, mas de criar condições favoráveis para que o cliente naturalmente opte por experiências mais completas”.

A metodologia ECOSSISTEMÃ da ÍMA inclui uma análise detalhada do modelo de negócio, identificando oportunidades de otimização comercial que se integram naturalmente à experiência. Os dados coletados indicam que restaurantes que implementam esta abordagem integrada reportam um retorno sobre investimento em design entre 15 e 20 meses, significativamente inferior à média do mercado.

8. Alinhamento entre digital e físico

A experiência do cliente começa muito antes dele entrar no restaurante. Redes sociais, site e serviços de delivery precisam traduzir fielmente o conceito do estabelecimento, mantendo a experiência consistente dentro e fora do ambiente físico.

No projeto da Flagship BeFly, a ÍMA desenvolveu uma estratégia omnichannel que garantiu a mesma experiência de marca tanto no ambiente físico quanto nas plataformas digitais. Desde o tom de voz nas redes sociais até as embalagens para delivery, todos os elementos foram cuidadosamente alinhados com a experiência da loja, resultando em uma taxa de conversão digital para físico 45% superior à média do setor.

“O Instagram de um restaurante é muitas vezes a primeira sala de espera do estabelecimento”, observa Bárbara Bacchi. “Se houver uma quebra de expectativa entre o que o cliente vê online e o que experimenta no local, a chance de decepção é enorme, independentemente da qualidade real do serviço.”

DICAS ESSENCIAIS PARA RESTAURANTES DE QUALQUER CATEGORIA

Loulou 3 Divulgação

Storytelling em todos os elementos

Um restaurante de sucesso é aquele que conta uma história envolvente. Seja um bistrô intimista ou uma rede de fast casual, o storytelling precisa estar presente na comunicação, no cardápio e no design para criar conexão emocional com os clientes.

Elas ensinam que a narrativa é o fio condutor que une todos os elementos da experiência gastronômica. Bárbara Bacchi comenta: “Quando desenvolvemos o FRESH Market, por exemplo, criamos uma narrativa completa que conectava gastronomia, arte, moda e música de forma orgânica. Esta história foi contada não apenas pela comunicação, mas pelo próprio percurso do cliente no espaço, pela curadoria dos produtos e pela seleção de parceiros”.

Os dados coletados pela ÍMA indicam que estabelecimentos com narrativas bem definidas apresentam uma taxa de retorno de clientes 40% superior e um engajamento nas redes sociais até três vezes maior do que concorrentes sem este elemento.

Design como impulsionador de faturamento

Beleza e funcionalidade devem caminhar juntas. Um restaurante bem projetado não apenas encanta visualmente, mas também aprimora a operação, aumenta o giro de mesas e otimiza a experiência do cliente, impactando diretamente o faturamento.

“O design não é um custo, mas um investimento com retorno mensurável”, afirmam Bárbara e Vick Bacchi, que além de executivas da ÍMA Brands, são professoras na Faculdade Roberto Miranda, no curso de Arquitetura e Marketing para Restaurantes.

Em um estudo realizado com 25 estabelecimentos antes e depois de projetos de redesign, a ÍMA identificou um aumento médio de 32% no faturamento anual, com casos específicos chegando a 50%. “Pequenas modificações no layout podem ter impactos enormes”, explica Vick. “Em um projeto recente, apenas ao reposicionar o bar e criar uma área de espera mais agradável, conseguimos aumentar em 18% as vendas de aperitivos e drinks pré-jantar.”

Visão integrada para o sucesso sustentável

“Criamos restaurantes que vão além da comida – desenvolvemos conceitos que conectam, envolvem e geram resultados mensuráveis”, concluem as especialistas. A abordagem da ÍMA Brands para o desenvolvimento de restaurantes exemplifica como uma visão integrada, que considera todos os aspectos do negócio, pode ser determinante para o sucesso a longo prazo.

Para empreendedores que desejam destacar seus estabelecimentos em um mercado cada vez mais competitivo, a mensagem é clara: cada detalhe importa, e a integração estratégica entre conceito, design e operação é o caminho para criar experiências verdadeiramente memoráveis e comercialmente bem-sucedidas.

A metodologia

A ÍMA Brands usa uma metodologia proprietária denominada “ECOSSISTEMÔ, que abrange todas as etapas do desenvolvimento de um estabelecimento gastronômico. Esta abordagem 360º se divide em seis pilares fundamentais:

1. Business

Nesta primeira fase, a equipe da ÍMA realiza uma análise profunda e diagnóstico do mercado, compreendendo o potencial do negócio e desenvolvendo um plano estratégico detalhado. “Investimos tempo significativo nesta etapa porque ela estabelece as bases para todas as decisões subsequentes”, explica Vick Bacchi. “Um restaurante bonito, mas comercialmente inviável é um projeto falho desde o início.”

2. Branding

Após a definição clara do modelo de negócio, a equipe desenvolve o conceito e a identidade de marca através de uma abordagem multidisciplinar. Esta fase inclui a definição do posicionamento, personalidade, tom de voz e todos os elementos visuais que compõem a identidade do estabelecimento. “O branding não é um exercício estético, mas uma ferramenta estratégica que traduz os valores do negócio em elementos tangíveis”, afirma Bárbara Bacchi.

3. Experiência

Nesta etapa, são criadas jornadas sensoriais completas visando envolver os clientes em todos os pontos de contato. A equipe mapeia cada momento da experiência, desde o primeiro contato online até a despedida após a refeição, identificando oportunidades para encantar e fidelizar. “Experiências memoráveis não acontecem por acaso, elas são meticulosamente projetadas”, ressalta Vick.

4. Arquitetura e design

Com base nas etapas anteriores, a ÍMA desenvolve projetos arquitetônicos que são tanto funcionais quanto memoráveis. “Nossos projetos não são apenas esteticamente agradáveis, mas também operacionalmente eficientes”, explica Bárbara. “Consideramos desde o fluxo de trabalho da equipe até a acústica do ambiente, garantindo que cada elemento contribua para a experiência global.”

5. Implementação de obra

A equipe acompanha o ciclo de vida completo da obra, garantindo que a execução esteja alinhada com o projeto original. “Muitos conceitos brilhantes se perdem na execução”, observa Vick. “Nosso acompanhamento garante que a visão original seja fielmente materializada, respeitando prazos e orçamentos.”

6. Implementação de operação

Na etapa final, a ÍMA assegura que todos os aspectos operacionais estejam alinhados com o ecossistema planejado. Isso inclui treinamento de equipe, definição de protocolos de atendimento e sistemas de gestão. “Um restaurante é um organismo vivo que precisa funcionar harmoniosamente após a inauguração”, explica Bárbara. “Esta etapa garante que a experiência projetada seja consistentemente entregue dia após dia.”

Casos de sucesso

A aplicação da metodologia ECOSSISTEMÃ já resultou em diversos casos de sucesso no portfólio da ÍMA Brands:

Novotel

No projeto para esta renomada rede hoteleira, a ÍMA redesenhou completamente a experiência gastronômica, alinhando-a ao posicionamento global da marca enquanto incorporava elementos locais. O resultado foi um aumento de 35% no faturamento do restaurante e um incremento de 28% na satisfação dos hóspedes.

Braza e La Coppa (Allianz Parque)

Localizados em um dos mais importantes estádios do Brasil, estes restaurantes enfrentavam o desafio de oferecer experiências premium em um ambiente esportivo. A solução da ÍMA incluiu um design que dialoga com a grandiosidade do estádio enquanto cria ambientes íntimos e sofisticados. Desde a inauguração, os estabelecimentos mantêm uma taxa de ocupação superior a 85% em dias de eventos.

Layback

Este projeto inovador combina gastronomia contemporânea com elementos da cultura do surf em um conceito único. A ÍMA desenvolveu uma identidade visual distintiva e um ambiente que traduz perfeitamente o lifestyle proposto pela marca. Em menos de um ano de operação, o Layback se tornou referência em seu segmento, com filas de espera frequentes e forte presença nas redes sociais.

