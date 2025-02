Dia da Gula: 39 estabelecimentos para curtir com e sem culpa Roteiro gastronômico para gulosos comerem bem no Rio de Janeiro e em São Paulo Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h51 ) twitter

Petros Greek Taverna Karpouzi saláta Divulgação

Eu sou gulosa. Gulosa demais. Quem me conhece pode dizer. Sou aquela pessoa que tem o olho maior que a barriga, que pede 30 vezes mais quando está com fome. Por isso, fiz esse roteiro com carinho para quem quer aproveitar o Dia da Gula sem culpa. São 38 estabelecimentos para quem quer enfiar o pé na jaca ou quem quer comer de forma saudável neste domingão especial.

O Dia da Gula é uma data comemorativa celebrada anualmente no dia 26 de janeiro. Apesar de não ter uma origem histórica ou cultural específica, a data é amplamente associada ao prazer de comer sem culpa, celebrando a gastronomia e os excessos à mesa. É um dia para se entregar aos prazeres da comida, seja em pratos indulgentes, sobremesas decadentes ou refeições fartas.

A palavra gula vem do latim gula, que significa garganta ou apetite excessivo. Na tradição cristã, a gula é considerada um dos sete pecados capitais, representando o consumo excessivo de comida e bebida. O Dia da Gula moderno não tem conotação negativa. Muito pelo contrário: é visto como uma oportunidade para celebrar a culinária, explorar novos sabores e se permitir exageros gastronômicos sem preocupações.

Muitas pessoas aproveitam a data para experimentar pratos novos ou visitar lugares que oferecem porções fartas e sabores marcantes. Outra ideia é se reunir com familiares ou amigos para uma refeição especial. O Dia da Gula é para se divertir e curtir a comida. Não se preocupe com dietas ou restrições nesse dia! Se quiser celebrar sem exageros, opte por versões saudáveis ou equilibradas de pratos gulosos do roteiro abaixo.

‌



Apesar de ser uma data informal, o Dia da Gula ganhou popularidade no Brasil e em outros países, especialmente com o crescimento das redes sociais e da cultura gastronômica. Também é comum compartilhar fotos de pratos e experiências gastronômicas nas redes sociais, usando hashtags como #DiaDaGula ou #ComerSemCulpa.

Aproveite o roteiro abaixo com 39 estabelecimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro para comer sem culpa ou para comer de forma saudável.

‌



Roteiro para o Dia da Gula no Rio de Janeiro e em São Paulo

Açaí e sobremesas

JAH Açaí, Sorvetes e Picolés (@jahaçai)

‌



- Prato saudável: Açaí zero açúcar com frutas frescas e granola (a partir de R$ 7,49 por 100g).

- Prato guloso: Açaí com Nutella, morangos e farofa de cookies.

Serviço: R. Teodoro Sampaio, 912 - Pinheiros | Funcionamento: Segunda a sábado, 10h30-21h; Domingo, 11h30-17h30.

Maria Açaí (@mariaacai)

- Prato saudável: Linha Maria Mais com açaí e combinações como MM Sonho de Valsa (R$ 21,90).

- Prato guloso: Açaí com creme de sonho de valsa e pedaços de bombom.

Serviço: 46 bairros no Rio de Janeiro.

Maria açaí Divulgação

Mundo di Chocolate (@mundodichocolate)

- Prato saudável: Fondues de frutas (a partir de R$ 12,90).

- Prato guloso: Brownie com sorvete e cobertura de chocolate (R$ 13,90).

Serviço: Unidades em Bangu Shopping, Cabo Frio, Macaé e Petrópolis.

Bella Paulista Yogurt Bar Frutas Vermelhas e Salada de Frutas Divulgação

PikurruchA’S (@pikurruchas)

- Prato saudável: Salada de Frutas (R$ 34) com mix de frutas, chia e aveia.

- Prato guloso: Taça Brownie com Pikulé (R$ 44) e Piku Gateau (R$ 35).

Serviço: Unidades em Perdizes, Tatuapé e São Bernardo do Campo.

Croissant Kinder Bueno - Café du Centre Divulgação

Café du Centre (@cafeducentre)

- Prato saudável: Croissants com frutas e ingredientes naturais (preço variável).

- Prato guloso: Croissant de Nutella com chocolate branco e Kinder Bueno (R$ 34).

Serviço: Rua Dias Ferreira, 647 - Leblon | Funcionamento: Segunda a domingo.

Altruista do chef Rodolfo Regini Divulgação

Saladas e pratos leves

Altruísta Osteria e Enoteca (@altruista.osteria)

- Prato saudável: Salada Do Chef (R$ 64) com rúcula, pera, queijo parmesão e amêndoas.

- Prato guloso: Massas artesanais com molhos cremosos.

Serviço: Alameda Campinas, 952 - Jardins | Funcionamento: Segunda a domingo.

Piovanelli Salada Italiana Divulgação

Cantina Piovanelli (@cantinapiovanelli)

- Prato saudável: Salada Italiana (R$ 35) com folhas verdes, pera e presunto de parma.

- Prato guloso: Lasanha à bolonhesa com queijo gratinado.

Serviço: Rua Antonino Dias Bastos, 21 - São Roque | Funcionamento: Terça a domingo.

Confraria do Sabor Salada Divulgação

Confraria do Sabor (@restauranteconfrariadosabor)

- Prato saudável: Salada com pupunha, cenoura, beterraba e molho missô (R$ 30,50).

- Prato guloso: Risoto de cogumelos com trufas.

Serviço: Avenida Dr. Vitor Godinho, 191 - Campos do Jordão | Funcionamento: Segunda a domingo.

Petros Greek Taverna Karpouzi saláta Divulgação

Petros Greek Taverna (@petrosgreektaverna)

- Prato saudável: Salada Karpouzi (R$ 56) com melancia, queijo feta e hortelã.

- Prato guloso: Moussaka (berinjela, carne moída e queijo gratinado).

Serviço: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137 - Pinheiros | Funcionamento: Segunda a domingo.

Rendez-Vous Crevette Salade Divulgação

Rendez-Vous (@rendezvous.bistro)

- Prato saudável: Crevette Salade (R$ 58) com camarões, grão-de-bico e mix de folhas.

- Prato guloso: Croque Monsieur (R$ 40) com presunto e queijo derretido.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179 - Pinheiros | Funcionamento: Segunda a domingo.

Restaurante Quinta Natural (@restaurantequintanatural)

- Prato saudável: Buffet com 14 variedades de saladas e 16 pratos quentes (R$ 49 de segunda a sexta).

- Prato guloso: Torta de frutas frescas com chantilly.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1293 | Funcionamento: Segunda a sábado, 11h30-15h.

House Forneria (@houseforneria)

- Prato saudável: Saladas e pizzas com ingredientes frescos (preço variável).

- Prato guloso: Pizza de Calabresa Gourmet com Cream Cheese (R$ 82).

Serviço: Unidades em Tijuca, Copacabana, Barra da Tijuca e outros.

Watanabe ceviche de frutos do mar Divulgação

Comida japonesa

Watanabe Restaurante (@watanaberestaurante)

- Prato saudável: Ceviche Frutos do Mar (R$ 65) com robalo, polvo e camarão.

- Prato guloso: Sushi de salmão com cream cheese e tempura.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 554 - Itaim Bibi | Funcionamento: Segunda a sábado.

Sushimu Nigri Yellow Divulgação

Harõ Sushi (@harosushi)

- Prato saudável: Combinados de sashimi e sushi (a partir de R$ 87,90).

- Prato guloso: Uramaki Filadélfia com salmão e cream cheese.

Serviço: Unidades em Vila Leopoldina e Jardim Santo Elias.

Casa Ueda (@casaueda)

- Prato saudável: Aguedashi Dofu (R$ 40) com tofu frito e caldo de dashi.

- Prato guloso: Tempurá de legumes com molho especial.

Serviço: Rua Hans Staden, 10 - Botafogo | Funcionamento: Terça a domingo.

Sunomono (@sunomono)

- Prato saudável: Combinados de sashimi e sushi (a partir de R$ 159,90).

- Prato guloso: Flashs Roll Salmão com crispy de couve.

Serviço: 14 unidades no Rio de Janeiro.

Hapoke (@hapoke)

- Prato saudável: Poke Camarão Garlic (R$ 39,90) com camarão grelhado, brócolis e manga.

- Prato guloso: Poke com salmão grelhado e molho teriyaki.

Serviço: Unidades em Vila Leopoldina e Jardim Santo Elias.

Motchimu Matcha Ice Sundae Divulgação

Comida vegetariana e vegana

Motchimu (@motchimu)

- Prato saudável: Matcha Latte (R$ 15) com leite de aveia.

- Prato guloso: Mochi recheado com chocolate e frutas.

Serviço: R. Dr. Melo Alves, 303 - Jardins | Funcionamento: Diariamente, 10h-18h.

Comida mexicana

Hermanito (@hermanitobr)

- Prato saudável: Burrito vegano com feijão e vegetais (preço variável).

- Prato guloso: Combo Fiesta com burrito e taco (R$ 72,90).

Serviço: Parque Shopping Maia - Guarulhos.

Bruschettas Divulgação

Comida italiana

Daje Roma (@dajeroma_sp)

- Prato saudável: Bruschetta Fredda (R$ 29) com stracciatella, azeite e pimenta-do-reino.

- Prato guloso: Carbonara autêntica com bacon e ovos caipiras.

Serviço: Rua Mateus Grou, 19 - Pinheiros | Funcionamento: Terça a domingo.

Cantina da Praça (@cantinadapracaipanema)

- Prato saudável: Massas integrais com molhos leves (preço variável).

- Prato guloso: Fettuccine ao Formaggio flambado em panela de parmesão (R$ 69).

Serviço: R. Jangadeiros, 28 - Ipanema | Funcionamento: Domingo a domingo.

Burgers e lanches

Quebrada Burger (@quebradaburger)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Burger Cabuloso de dois andares (R$ 39,90).

Serviço: Unidades em Brasilândia, Pirituba, Centro e Guarulhos.

Vassoura Quebrada (@vassouraquebrada)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Hambúrgueres autorais com poções mágicas.

Serviço: Unidades em Perdizes, Vila Mariana e Chácara Santo Antônio.

Johnny Rockets (@johnnyrocketsbr)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Hambúrguer clássico com fritas e milkshake.

Serviço: Lojas em shoppings como Vila Olímpia, West Plaza e Center Norte.

Milk & Mellow (@milkemellow)

- Prato saudável: Gelato artesanal de frutas (preço variável).

- Prato guloso: Banana Split (R$ 62) com três bolas de gelato e coberturas.

Serviço: Unidades em JK e Cidade Jardim.

DCK BURGER - Avocado Toast Cafe da manha Divulgação

DCK Burger (@dckburger)

- Prato saudável: Avocado Toast (R$ 34) com abacate, tomatinhos e sour cream.

- Prato guloso: Hambúrguer Angus com queijo cheddar e bacon.

Serviço: Unidades em Tatuapé e Vila Prudente.

Bucaneiros (@bucaneirosburger)

- Prato saudável: Smash Veggie (R$ 24), feito com 2 discos ultra smash veggie (feitos na casa e preparados com beterraba, feijão, soja e temperos frescos), três fatias de queijo cheddar, picles, cebola branca picada, ketchup e mostarda no pão careca.

- Prato guloso: Hambúrguer Don Provolone (R$ 40) com blend de carnes premium.

Serviço: Unidades em Catete, Tijuca, Copacabana e delivery.

Meatz (@meatzburger)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Bacon Z Triplo com três hambúrgueres (510g) por R$ 67.

Serviço: Unidades em Botafogo, Recreio, Barra da Tijuca e Niterói.

Botecos e petiscos

Buteco Seu Rufino (@butecoseurufino)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Porção de coração acebolado com farofa na manteiga (R$ 49,90).

Serviço: Alameda dos Maracatins, 1379 - Moema | Funcionamento: Diariamente, 12h-23h.

Mané (@maneboteco)

- Prato saudável: Salada de acompanhamento (preço variável).

- Prato guloso: Batata Porquinho com costela desfiada e cheddar (R$ 70).

Serviço: Alameda Grajaú, 61 - Alphaville | Funcionamento: Segunda a domingo.

Churrasco

Espetto Carioca (@espetto_carioca)

- Prato saudável: Espetinho de legumes (preço variável).

- Prato guloso: Espettão de carne bovina com molhos especiais (R$ 79,95).

Serviço: Unidades em Jardins, Panamby e Chácara Santo Antônio.

Pizza

Castelões Cantina e Pizzaria (@casteloes)

- Prato saudável: Pizza Margherita (R$ 83) com molho de tomate fresco e mussarela.

- Prato guloso: Pizza Quatro Queijos com borda recheada.

Serviço: Rua Jairo Góis, 126 - Brás | Funcionamento: Terça a domingo.

Oliver’s Pizza (@oliverspizza)

- Prato saudável: Pizza de legumes (preço variável).

- Prato guloso: Pizza Twister (R$ 36,50) com frango, bacon e cheddar.

Serviço: Rua Presidente Backer, 407 - Niterói | Funcionamento: Diariamente, 18h-0h.

Padarias, bolos e cafés

Bella Paulista (@padariabellapaulista)

- Prato saudável: Yogurt Bar com iogurtes caseiros sem açúcar (R$ 34).

- Prato guloso: Pão de queijo recheado com requeijão cremoso.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 354 - Cerqueira César | Funcionamento: 24h.

Boulangerie Carioca (@boulangeriecarioca)

- Prato saudável: Quiches e saladas (a partir de R$ 21).

- Prato guloso: Croque Monsieur (R$ 40) e sanduíches gourmet.

Serviço: Shoppings JK Iguatemi e Tietê Plaza | Funcionamento: Diariamente, 10h-22h.

Mais1.Café (@mais1cafe)

- Prato saudável: Affogato Mousse Galak Negresco® (R$ 16,90) com mousse gelado.

- Prato guloso: Café gelado com chantilly e calda de caramelo.

Serviço: Unidades em Vila Clementino, Bela Vista e Pinheiros.

Casa de Bolos (@casadebolos)

- Prato saudável: Bolo Caseiro no Pote (a partir de R$ 11).

- Prato guloso: Bolo de chocolate com recheio de brigadeiro.

Serviço: Unidades em Cambuci, Brooklin e Mooca.

Dianna Bakery (@diannabakery)

- Prato saudável: Cheesecake de Frutas Amarelas (R$ 22) com calda de frutas naturais e cheesecake com calda de caramelo diet.

Serviço: Rua Dona Delfina, 14 - Tijuca | Funcionamento: Terça a sábado, 9h-19h.

Comida portuguesa

Aby (@casacascais)

Prato saudável: Opções de bacalhau fresco e saladas (a partir de R$ 45).

Prato guloso: Lasanha de Bacalhau (R$ 146) e Pastel de Nata (R$ 25).

Serviço: Avenida Nove de Julho, 4.984, Jardim Europa, São Paulo. De segunda a quarta: 12h às 15h; quinta a sábado: 12h às 15h e 18h30 às 23h, aos domingos: 12h às 18h.

