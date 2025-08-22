Complexo Parnatins, em Serras Gerais, tem cânions e rios de água cristalina e tom esverdeado Mais uma beleza natural de tirar o fôlego próximo à Aurora do Tocantins, vá antes que vire tendência Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Pri Mesiano no Poço Verde do Complexo Parnatins Lucas Mesiano

O Complexo Parnatins, bem próximo à Aurora do Tocantins, no Parque Natural do Sul do Tocantins, surpreende por seus cânions impressionantes, cachoeiras, trilhas em mata nativa, poços de águas cristalinas e árvores monumentais, como o jatobá gigante e a famosa Árvore da Vida. Se você busca um destino que mergulha o visitante na grandeza invisível do tempo, esse lugar é para você.

Onde hoje há cânions, antes havia mar

Uma das atrações mais impactantes do Complexo Parnatins são os cânions que fazem a paisagem ficar ainda mais impressionante. O mais curioso é saber que, segundo os guias locais, toda essa região era coberta por água do mar, há milhões de anos, o que explica as formações rochosas que hoje dão forma ao relevo.

Cânion do Complexo Parnatins Lucas Mesiano

🌱 Este lugar é a história viva do planeta

Ao caminhar por esses cânions, estamos literalmente pisando num livro geológico: as paredes de pedra são camadas sedimentares esculpidas pela tensão tectônica e pela trajetória das águas ao longo de eras. É como se estivéssemos observando a Terra mostrando suas camadas internas, torneadas por milhões de anos.

Essas paredes de pedra, moldadas pelo tempo, pela água e pelo vento, revelam um processo geológico de desgaste das rochas causado pelo movimento contínuo da água — como diz o ditado: “água mole em pedra dura tanto bate até de fura”.

‌



À medida que a crosta terrestre se elevava (por soerguimento tectônico), os rios ganharam mais inclinação, acelerando a erosão e aprofundando os vales. Com isso, surgiram os paredões verticais que hoje vemos entre os Cânions do Complexo Parnatins.

A Árvore da Vida: símbolo de força e conexão

Um dos pontos mais emocionantes do passeio é encontrar a chamada Árvore da Vida. Gigante, retorcida e com raízes que parecem abraçar o mundo, ela se tornou símbolo da resistência e da conexão entre tudo que existe naquele bioma.

‌



Muitos visitantes se emocionam ao ver a grandiosidade dessa árvore, que representa força, ancestralidade, sabedoria e o ciclo eterno da vida. Segundo os guias, ali é um lugar de energia especial, que convida à contemplação e ao silêncio. Não é difícil entender por quê. Sentar-se à sua sombra, ouvir os sons da natureza e simplesmente existir ali já é uma experiência em si.

O Jatobazeiro que é um monumento natural

Outro gigante da natureza que impressiona por ali é o jatobá centenário, que se destaca pela grandiosidade. Para se ter uma ideia, são necessárias duas pessoas adultas para conseguir abraçar o tronco da árvore por completo.

‌



Jatobá gigante no Complexo Parnatins Lucas Mesiano

É impossível passar por ele e não sentir a força da natureza pulsando. Estar diante de um ser vivo que já viu tanto tempo passar desperta uma reverência profunda. Tire um momento para tocar a casca, respirar fundo e agradecer por estar ali.

🌄 O que mais você vai encontrar por lá

Poço Verde : águas esmeralda, tranquilas e perfeitas para banho ou só para flutuar ou simplesmente contemplar o céu que se reflete em suas águas.

: águas esmeralda, tranquilas e perfeitas para banho ou só para flutuar ou simplesmente contemplar o céu que se reflete em suas águas. Cachoeiras escondidas e quedas d’água perfeitas para se refrescar

e quedas d’água perfeitas para se refrescar Encontro dos rios Mosquito e Ribeirão : paisagem linda e cercada por natureza

: paisagem linda e cercada por natureza Ilha do Buriti e Cabo Frio : formações naturais que rendem fotos incríveis

: formações naturais que rendem fotos incríveis Trilha do Jatobá: caminho leve e encantador em meio a árvores gigantes

Cachoeira no Complexo Parnatins Lucas Mesiano

✅ Informações úteis

🎟️ Entrada: R$ 50 por pessoa

🚗 Estacionamento: gratuito

📅 Melhor época: maio a setembro (água cristalina e trilhas mais seguras)

🕐 Funcionamento: diariamente das 8 h às 17 h

🥾 Trilha: Algumas trilhas leves e outras de nível moderado, com orientação do guia

🏕 Infraestrutura: sem infraestrutura

👨‍👩‍👧‍👦 Guia local: Obrigatório (valor médio de R$ 150 para grupos de até 6 pessoas). Aproveite para fazer o Poço Azul que também necessita de guia.

🎒 O que levar: Roupa leve para trilha, roupa de banho, canga, protetor solar, repelente, lanche, água e uma boa câmera

🛣️ Acesso: 18 km de estrada de terra em boas condições partindo de Aurora do Tocantins, cerca de 26 minutos de carro.

💡 Dica bônus:

Combine a visita ao Complexo Parnatins com o Poço Azul, que fica a poucos quilômetros de distância e também necessita de guia. Assim, você aproveita a diária do guia para pagar somente um dia e ter um passeio com cenários bem diferentes e igualmente encantadores.

Se você ama lugares pouco explorados, natureza bruta e experiências transformadoras, o Complexo Parnatins é parada obrigatória em Aurora do Tocantins.

Vá com tempo, com o coração aberto e prepare-se para vivenciar algo único. Aproveite também para explorar outras atrações maravilhosas, em Aurora do Tocantins, cidade que guarda ainda mais paraísos escondidos. Eu fiquei 03 dias por lá e esse foi o meu roteiro:

Dia 1 - Praia do Pequizeiro + Praia do Puçá e Praia do Segredo

Dia 2 - Poço Azul + Complexo Parnatins

Dia 3 - Rio Azuis

