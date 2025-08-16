Busch Gardens: confira um guia completo para uma aventura incrível na Flórida No Busch Gardens Tampa Bay’s, você vai ter um encontro com montanhas-russas épicas e a vida selvagem Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

A entrada já dá o tom da aventura que nos espera, com o rugido das montanhas-russas ao fundo nos chamando para a diversão Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Prepare-se para uma aventura selvagem no coração da Flórida! O Busch Gardens Tampa Bay’s é um parque temático único que combina montanhas-russas iradas e encontros próximos com animais exóticos. Se você curte montanha-russa, esse parque não pode ficar de fora do seu roteiro.

Diferente dos parques focados em filmes ou contos de fadas, o Busch Gardens oferece uma experiência que mistura adrenalina e vida selvagem inspirada na África. Para te ajudar a planejar sua visita, preparei um guia completo e atualizado com tudo o que você precisa saber.

Eu também criei guias para outras atrações em Orlando. Vou deixar o link aqui, para você planejar bem o seu roteiro para essa viagem que exige (e muito) um bom planejamento.

Principais atrações do Busch Gardens

O Busch Gardens é famoso por suas montanhas-russas radicais e por sua vasta coleção de animais.

‌



Para os amantes de adrenalina e emoção:

Iron Gwazi: A montanha-russa híbrida (madeira e aço) mais alta e rápida da América do Norte, com quedas verticais e inversões eletrizantes. Essa é uma das mais radicais e é muito incrível.

A montanha-russa híbrida (madeira e aço) mais alta e rápida da América do Norte, com quedas verticais e inversões eletrizantes. Essa é uma das mais radicais e é muito incrível. SheiKra: Uma “dive coaster” que te leva a uma altura imponente, te deixa suspenso na beira de uma queda de 90 graus e despenca a 112 km/h. Infelizmente, essa atração não estava funcionando quando fui. Mas é uma das mais famosas do parque.

Uma “dive coaster” que te leva a uma altura imponente, te deixa suspenso na beira de uma queda de 90 graus e despenca a 112 km/h. Infelizmente, essa atração não estava funcionando quando fui. Mas é uma das mais famosas do parque. Cheetah Hunt: Uma montanha-russa de lançamento triplo que simula a velocidade de um guepardo, com manobras suaves e rápidas.

Uma montanha-russa de lançamento triplo que simula a velocidade de um guepardo, com manobras suaves e rápidas. Montu: Uma montanha-russa invertida com sete inversões e forças G intensas.

Uma montanha-russa invertida com sete inversões e forças G intensas. Kumba: Uma montanha-russa clássica com vários loops e um corkscrew de dar vertigem.

Enfrentando a maldição da Cobra! Preparados para girar e mergulhar nessa aventura eletrizante no Busch Gardens? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Cobra’s Curse: Uma montanha-russa giratória com um elevador vertical e trechos que te fazem andar de costas. É muito divertida.

Para a interação com a vida selvagem e diversão em família:

Serengeti Safari: Um tour opcional (pago à parte) em um veículo aberto pelo Serengeti Plain, onde você pode alimentar girafas e ver de perto zebras, rinocerontes e antílopes.

Um tour opcional (pago à parte) em um veículo aberto pelo Serengeti Plain, onde você pode alimentar girafas e ver de perto zebras, rinocerontes e antílopes. Animal Care Center: Veja veterinários cuidando dos animais do parque.

Veja veterinários cuidando dos animais do parque. Curiosity Caverns: Uma nova experiência de encontro com animais noturnos e anfíbios.

Uma nova experiência de encontro com animais noturnos e anfíbios. Sesame Street Safari of Fun: Uma área colorida e interativa com atrações suaves, shows e encontros com os personagens da Vila Sésamo, perfeita para os pequenos.

Uma área colorida e interativa com atrações suaves, shows e encontros com os personagens da Vila Sésamo, perfeita para os pequenos. Stanley Falls Flume: Um passeio aquático suave com uma queda emocionante no final.

Um passeio aquático suave com uma queda emocionante no final. Congo River Rapids: Uma aventura em corredeiras com jatos de água e quedas que garantem um bom banho.

Caminhando pelas terras do Busch Gardens! Um mix de aventura e beleza selvagem nos guia até as atrações mais emocionantes. Por onde vamos começar: SheiKra ou Iron Gwazi? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como fugir das filas no Busch Gardens?

Para aproveitar ao máximo as atrações do Busch Gardens e minimizar o tempo em filas, escolha a melhor época. Como menciono aqui e em outros artigos publicados no blog, os meses de baixa temporada oferecem filas significativamente menores. Eu fui em fevereiro e fui em todas as atrações e ainda repeti os que mais gostei.

Outra dica é: esteja na entrada do parque pelo menos 30 minutos antes da abertura oficial. Vá direto para as atrações mais populares que deseja visitar primeiro. Pelo aplicativo, você também consegue monitorar os tempos de espera em tempo real no aplicativo Busch Gardens Tampa Bay App e adapte seu roteiro.

‌



Dica da Pri: vá para as atrações mais distantes primeiro. Muitas pessoas param nas primeiras atrações que veem. Se você for para o fundo do parque, pode pegar filas menores nas atrações mais populares.

Aproveitando um dia de parque mais tranquilo no Busch Gardens! Menos filas e mais tempo para curtir cada aventura e encontrar os animais incríveis. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Fura-fila (Quick Queue)

Algumas montanhas-russas oferecem essa fila para quem não se importa em ir separado do seu grupo, e ela costuma ser muito mais rápida. Mas, se o orçamento permitir e você estiver em um dia de parque cheio, ele faz uma grande diferença.

‌



O Quick Queue é o sistema de “fura-fila” pago do Busch Gardens Tampa Bay. Ele permite que você use uma fila separada e mais rápida para a maioria das atrações mais populares. O valor do básico varia de US$29,99 podendo chegar a US$100 em alta temporada.

O Unlimited é ofertado com preços a partir de US$39,99 indo até US$119,99, dependendo da época da sua viagem. Já o Junior, entre US$20 e US$55, dependendo da época. A Unlimited PLUS sai a partir de US$60 podendo chegar a US$150.

Tipos de Quick Queue:

Quick Queue: Permite um acesso prioritário por atração.

Permite um acesso prioritário por atração.

Quick Queue Unlimited: Permite acessos ilimitados por atração.

Permite acessos ilimitados por atração. Preço: O valor é dinâmico e varia de acordo com a demanda do dia. Pode custar de US$ 30 a mais de US$ 150 por pessoa, por dia , além do ingresso do parque.

O valor é dinâmico e varia de acordo com a demanda do dia. Pode custar de , além do ingresso do parque. Onde comprar: Pode ser comprado online no site do Busch Gardens ou nas bilheterias e quiosques dentro do parque.

A seguir, deixo conteúdos extras que tenho publicado por aqui no meu blog. Tudo para que a sua viagem a Orlando seja ainda mais incrível.

Horário de Funcionamento

O Busch Gardens Tampa Bay geralmente abre às 10h e fecha entre 18h e 22h, dependendo da época do ano e dos eventos especiais. Em feriados e períodos de alta temporada, como o verão americano e o Natal, o parque tende a ter horários de funcionamento estendidos.

Dica da Pri: Sempre verifique o calendário oficial no site do Busch Gardens Tampa Bay para ter os horários exatos no dia da sua visita. Os horários são atualizados regularmente. Clique aqui para conferir os horários de abertura e fechamento do parque.

Um passeio tranquilo entre as cores vibrantes do Busch Gardens! Perfeito para aproveitar a brisa e planejar a próxima montanha-russa. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Melhor época para visitar o Busch Gardens?

Escolher a época certa pode fazer uma grande diferença na sua experiência no Busch Gardens, impactando tanto as filas quanto o clima.

Baixa Temporada (e melhores meses para evitar multidões e calor): Janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriados como President’s Day), final de Agosto e Setembro (após o retorno às aulas) e a primeira quinzena de Dezembro. Nesses períodos, as filas são menores e as temperaturas são mais amenas, tornando a caminhada pelo parque mais agradável.

Nesses períodos, as filas são menores e as temperaturas são mais amenas, tornando a caminhada pelo parque mais agradável. Média Temporada: Março, Abril, Maio, começo de Junho e Outubro (exceto nos eventos de Halloween). As multidões são gerenciáveis e o clima ainda é bom.

Março, Abril, Maio, começo de Junho e Outubro (exceto nos eventos de Halloween). As multidões são gerenciáveis e o clima ainda é bom. Alta Temporada (com mais lotação e calor): Julho e a primeira quinzena de Agosto (férias de verão americanas), semanas de Spring Break (Março/Abril), Natal e Ano Novo. Nestes períodos, as filas são longas, o calor é intenso e o parque pode atingir a capacidade máxima.

O caminho para o Palácio Marroquino é a porta de entrada para um espetáculo, com os trilhos da montanha-russa nos lembrando da próxima dose de adrenalina. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Quanto custa o ingresso para o Busch Gardens?

Os ingressos do Busch Gardens Tampa Bay têm preços que variam de acordo com a data da sua visita e o tipo de ingresso. Como é um parque gerenciado pela SeaWorld Parks & Entertainment, o sistema de preços é similar. O valor dos ingressos variam entre U$ 65.00 e U$ 169.99.

É possível comprar ingressos que permitam acesso ao parque por um dia ou múltiplas visitas. Há também a possibilidade de comprar ingressos multi-park, dando direito a acessar parques como SeaWorld Orlando, Aquatica, Discovery Cove.

Geralmente, esta opção oferece um custo-benefício muito bom se você planeja visitar outros parques do grupo. Para se ter uma ideia, Assim como nos outros parques, o combo sempre vai valer muito a pena.

Só para você ter uma ideia, o ticket de 1 dia custa U$99, já para dois parques (Busch Gardens, Aquática ou Adventure Island) cada ingresso sai por U$ 67,50 cada, uma economia de U$ 60. E se você comprar três parques, combinando com os parques da rede que preferir, o valor de cada ingresso cai para U$ 43,33 (uma economia de U$ 174/pessoa). Nesse caso, inclusive, o plano de refeição com comida e bebida liberada a cada 1h30 sai por U$ 25. Uma pechincha já que esse é o valor que você vai gastar com apenas um sanduíche por lá.

*Valores de agosto de 2025

De um lado, a montanha-russa te chamando para a emoção. Do outro, a tranquilidade de um safári. No Busch Gardens, a aventura está em cada trilho e a natureza em cada paisagem. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como comprar ingresso mais barato?

Recomendo que você pesquise bastante e compre em agências brasileiras por vários motivos. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você deixa de pagar o IOF de 3,5% mais os impostos que são cobrados à parte nos EUA.

Outra vantagem, é que a maioria das agências do Brasil parcelam em até 10 vezes sem juros ou dão um super desconto no pix. Nos sites oficiais dos parques não é possível parcelar e ainda tem a carga tributária.

Outra grande vantagem é que muitas agências oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado a reservas de parques e até assessoria para montar seu roteiro ideal. Fora isso, se surgir qualquer imprevisto, é muito mais fácil resolver tudo com uma equipe brasileira do que com centrais de atendimento estrangeiras. Ou seja: mais praticidade, economia e segurança para sua viagem!

Eu comprei os meus ingressos com a Magic Travel e posso dizer que a experiência foi superpositiva. Além do atendimento em português (o que já facilita muito!), eles foram extremamente atenciosos, me ajudaram a entender direitinho o funcionamento das reservas de parques e ainda tiraram várias dúvidas sobre os planos de alimentação e os melhores dias para cada visita. O processo de compra foi rápido, seguro e tranquilo. Caso queira falar diretamente com o atendimento deles, clique aqui.

Essa alegria de quem sabe que o dia no Busch Gardens vai ser incrível! Sorriso no rosto e prontA para todas as aventuras que o parque tem a oferecer. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Mapa do Busch Gardens

O mapa do Busch Gardens Tampa Bay é fundamental para você se localizar e planejar seu dia neste parque extenso. Você pode obter mapas físicos na entrada ou usar o mapa digital disponível no aplicativo oficial Busch Gardens Tampa Bay App.

O aplicativo é altamente recomendado, pois mostra os tempos de fila em tempo real, horários de shows, localização de animais, restaurantes e lojas. Ele será seu melhor amigo para otimizar seu tempo. Você pode baixar o aplicativo na página oficial do parque. Ele está disponível para usuários de sistema Androi de iOs. Basta clicar aqui.

Você pode também baixar o mapa em formato digital clicando aqui ou na imagem a seguir.

Do rugido da Iron Gwazi à tranquilidade do Serengeti Plain, o Busch Gardens é um convite para explorar cada canto. Se perdeu? O mapa te mostra o caminho! Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Alimentação no Busch Gardens

O Busch Gardens oferece uma variedade de opções de alimentação que complementam a temática africana e de aventura do parque.

Serengeti Overlook Pub & Restaurant: Oferece refeições completas com uma vista panorâmica do Serengeti Plain, onde os animais pastam.

Oferece refeições completas com uma vista panorâmica do Serengeti Plain, onde os animais pastam. Dragon Fire Grill: Comida internacional em estilo buffet ou food court , com um show de performances ao vivo.

Comida internacional em estilo buffet ou , com um show de performances ao vivo. Zambezi Smokehouse: Churrasco estilo americano com costelas e frango defumado.

Churrasco estilo americano com costelas e frango defumado. Chick-fil-A: Uma opção popular de fast food com sanduíches de frango.

O parque, assim como os outros da rede, oferecem o All-Day Dining Deal. Este é um plano de refeições pago que permite que você coma em vários restaurantes selecionados do parque a cada 90 minutos, com direito a entrada, prato principal e sobremesa, o que pode ser uma excelente economia se você planeja fazer várias refeições no parque.

Funciona assim: US$ 59,99/adulto, US$ 29,99/criança – uma refeição a cada 90 minutos em locais selecionados.

Comparativo real:

Refeição avulsa (hambúrguer, batata, refrigerante): US$ 20

O plano só vale a pena se você fizer de 3 a 4 refeições/dia

Os planos de alimentação podem ser aliados poderosos ou armadilhas de custo… A diferença está no perfil da sua viagem. Você quer praticidade e evitar surpresas? Vai com o plano. Se prefere economia e flexibilidade, talvez pagar conforme a fome seja o caminho. Vale fazer simulações com base no seu grupo, tipo de refeição e roteiro.

Copo refil no Busch Gardens

O Busch Gardens também oferece o copo refil (geralmente com o nome do parque ou de eventos sazonais) que permite reabastecimentos ilimitados de refrigerantes nas estações Coca-Cola Freestyle e em outros pontos de venda de bebidas pelo parque.

É uma ótima opção para se manter hidratado e economizar, especialmente nos dias quentes da Flórida. Você pode comprá-lo no início do dia e recarregá-lo à vontade.

O valor para um copo refil é de US$ 13,99, 2 por US$ 11,99 cada, e 3 por US$ 9,99 cada + taxas. No dia da compra, o refil é ilimitado. E você pode usá-lo novamente em qualquer um dos parques da rede (SeaWorld, Bush Gardens e Aquática). O valor da recarga é de US$ 5,99 + taxas para ter direito a refis ilimitados durante o dia, ou então US$ 0,99 + taxas por cada refil.

Depois de toda a adrenalina, é hora de levar um pedacinho da aventura para casa! As lojas do Busch Gardens são perfeitas para encontrar souvenirs incríveis e fofinhos. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Locker (Armários) no Busch Gardens

O Busch Gardens possui armários (lockers) disponíveis para guardar seus pertences, especialmente porque muitas de suas montanhas-russas radicais exigem que todos os itens soltos (celulares, chaves, mochilas, bolsas, etc.) sejam guardados antes do embarque.

Gratuitos (temporários): Muitas das grandes montanhas-russas oferecem armários gratuitos por um período limitado (geralmente 1 ou 2 horas) para o tempo de duração da fila e da atração. Se você exceder esse tempo, uma taxa será cobrada.

Muitas das grandes montanhas-russas oferecem armários gratuitos por um período limitado (geralmente 1 ou 2 horas) para o tempo de duração da fila e da atração. Se você exceder esse tempo, uma taxa será cobrada. Pagos (para o dia inteiro): Armários maiores e armários para o dia inteiro estão disponíveis perto da entrada principal do parque e em outras áreas. Os valores variam de US$ 15, US$ 20 e US$ 25 por dia, dependendo do tamanho.

Estacionamento do Busch Gardens

O Busch Gardens Tampa Bay possui um grande complexo de estacionamento que tem capacidade para 5 mil veículos. O estacionamento padrão (General Parking) custa US$ 32 + taxas, por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações).

Há também opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto, que te deixa mais perto da entrada. O valor sai por US$ 35.

Não tem como se perder. O estacionamento é bem sinalizado. A dica, para não ter erro, é tirar uma foto do nome da sua seção e do número do seu corredor para facilitar na volta, pois as alas são grandes e podem confundir no final de um dia cansativo.

Subindo, subindo... até perder o fôlego! A atração Falcon's Fury é o desafio perfeito para quem busca a adrenalina pura no Busch Gardens. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Atrações que serão desativadas no Busch Gardens

O Busch Gardens, como um parque que investe em grandes montanhas-russas e novas experiências, ocasionalmente desativa atrações para dar lugar a novidades ou por questões de manutenção. É sempre importante verificar os canais oficiais do parque para as informações mais atualizadas, pois os planos podem mudar.

Gwazi: A antiga montanha-russa de madeira Gwazi foi desativada em 2015 e, posteriormente, transformada na Iron Gwazi , inaugurada em 2022. Este é um exemplo de como uma “desativação” pode dar lugar a algo ainda mais emocionante.

A antiga montanha-russa de madeira Gwazi foi desativada em 2015 e, posteriormente, transformada na , inaugurada em 2022. Este é um exemplo de como uma “desativação” pode dar lugar a algo ainda mais emocionante. Scorpion: Embora ainda esteja em operação, algumas montanhas-russas mais antigas podem ser candidatas a futuras substituições ou grandes reformas a longo prazo, mas não há anúncios oficiais de desativação do Scorpion ou de outras atrações principais no momento (agosto de 2025).

Todas as atrações passam por períodos de manutenção programada. Verifique o site oficial do Busch Gardens para o calendário de manutenção e fechamentos temporários.

A melhor fonte de informação para qualquer fechamento permanente ou grande reforma é o site oficial do Busch Gardens Tampa Bay na seção de notícias ou calendário de funcionamento.

