A Vida de Jó: assista ao novo teaser da minissérie

Autora Cristiane Cardoso publicou um trecho que marca o início da trama

Enzo Krieger interpreta a juventude de Jó na minissérie Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de A Vida de Jó, divulgou mais um teaser da minissérie que estreia no dia 15 de agosto no Univer Vídeo.

No trecho, Deus descreve Jó como um homem íntegro e reto, que se desvia do mal.

E a autora complementa na legenda da publicação: “Não é sobre quem e o que ele iria perder. É sobre quem ele iria continuar sendo”.

Enzo Krieger, que interpreta a juventude de Jó, aparece no vídeo ao lado de Mah Duarte, que dará vida a Raquel.


O protagonista Guilherme Berenguer reagiu ao post com corações.

Já uma internauta revelou: “A cena mais esperada”. E outra observou: “A qualidade da imagem está cada vez melhor”.


Assista:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.


