A Vida de Jó: assista ao novo teaser da minissérie
Autora Cristiane Cardoso publicou um trecho que marca o início da trama
Cristiane Cardoso, autora de A Vida de Jó, divulgou mais um teaser da minissérie que estreia no dia 15 de agosto no Univer Vídeo.
No trecho, Deus descreve Jó como um homem íntegro e reto, que se desvia do mal.
E a autora complementa na legenda da publicação: “Não é sobre quem e o que ele iria perder. É sobre quem ele iria continuar sendo”.
Enzo Krieger, que interpreta a juventude de Jó, aparece no vídeo ao lado de Mah Duarte, que dará vida a Raquel.
O protagonista Guilherme Berenguer reagiu ao post com corações.
Já uma internauta revelou: “A cena mais esperada”. E outra observou: “A qualidade da imagem está cada vez melhor”.
Assista:
A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.