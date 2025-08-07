A Vida de Jó: assista ao novo teaser da minissérie Autora Cristiane Cardoso publicou um trecho que marca o início da trama A Vida de Jó|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enzo Krieger interpreta a juventude de Jó na minissérie Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de A Vida de Jó, divulgou mais um teaser da minissérie que estreia no dia 15 de agosto no Univer Vídeo.

No trecho, Deus descreve Jó como um homem íntegro e reto, que se desvia do mal.

E a autora complementa na legenda da publicação: “Não é sobre quem e o que ele iria perder. É sobre quem ele iria continuar sendo”.

Enzo Krieger, que interpreta a juventude de Jó, aparece no vídeo ao lado de Mah Duarte, que dará vida a Raquel.

‌



O protagonista Guilherme Berenguer reagiu ao post com corações.

Já uma internauta revelou: “A cena mais esperada”. E outra observou: “A qualidade da imagem está cada vez melhor”.

‌



Assista:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.

‌

