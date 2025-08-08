Juliana Didone compartilha com os fãs belas locações de A Vida de Jó Atriz vive Raquel na minissérie, par romântico de Guilherme Berenguer A Vida de Jó|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana Didone interpreta Raquel em A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Juliana Didone, que vive Raquel em A Vida de Jó, aproveitou a bela paisagem de uma gravação externa da minissérie, que estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo, para tirar algumas fotos e atualizar seu feed no Instagram.

Os cliques em meio à natureza ressaltaram a beleza da atriz, que apostou em um look básico e confortável para o dia de trabalho.

Na trama, Raquel e Jó (Guilherme Berenguer) vivem um amor avassalador e prometem encantar o público.

Nos comentários do post, Andrea Avancini elogiou Juliana: “Linda”.

E os internautas também reagiram: “Lindíssima sempre”, disse uma seguidora. “Sou fã”, revelou outra.

Confira:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.