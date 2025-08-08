Juliana Didone compartilha com os fãs belas locações de A Vida de Jó
Atriz vive Raquel na minissérie, par romântico de Guilherme Berenguer
Juliana Didone, que vive Raquel em A Vida de Jó, aproveitou a bela paisagem de uma gravação externa da minissérie, que estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo, para tirar algumas fotos e atualizar seu feed no Instagram.
Os cliques em meio à natureza ressaltaram a beleza da atriz, que apostou em um look básico e confortável para o dia de trabalho.
Na trama, Raquel e Jó (Guilherme Berenguer) vivem um amor avassalador e prometem encantar o público.
Nos comentários do post, Andrea Avancini elogiou Juliana: “Linda”.
E os internautas também reagiram: “Lindíssima sempre”, disse uma seguidora. “Sou fã”, revelou outra.
A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.