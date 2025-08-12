Autora divulga trailer inédito de A Vida de Jó; assista
Minissérie protagonizada por Guilherme Berenguer estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo
A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. Em publicação nas redes sociais, a autora da minissérie, Cristiane Cardoso, divulgou o trailer inédito da produção.
Em 20 episódios, o público vai acompanhar a trajetória de Jó, vivido por Enzo Krieger e Guilherme Berenguer em diferentes fases da vida.
Atores conhecidos do público da RECORD como Juliana Didone, Giuseppe Oristanio, Camila Rodrigues e Fernando Pavão também fazem parte do elenco.
Assista:
A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.