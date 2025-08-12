Autora divulga trailer inédito de A Vida de Jó; assista Minissérie protagonizada por Guilherme Berenguer estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo A Vida de Jó|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

Guilherme Berenguer e Juliana Didone são os protagonistas de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. Em publicação nas redes sociais, a autora da minissérie, Cristiane Cardoso, divulgou o trailer inédito da produção.

Em 20 episódios, o público vai acompanhar a trajetória de Jó, vivido por Enzo Krieger e Guilherme Berenguer em diferentes fases da vida.

Atores conhecidos do público da RECORD como Juliana Didone, Giuseppe Oristanio, Camila Rodrigues e Fernando Pavão também fazem parte do elenco.

Assista:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.