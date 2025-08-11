A Vida de Jó: autora explica a importância da primeira fase da minissérie Cristiane Cardoso ressalta que entender a juventude do protagonista é essencial para o restante da trama A Vida de Jó|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Enzo Krieger interpreta Jó na primeira fase da minissérie Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora de A Vida de Jó, explicou a importância da primeira fase da minissérie, composta por dez episódios.

Segundo ela, antes de contar a história de Jó adulto, que será vivido por Guilherme Berenguer, é necessário entender a juventude do personagem, com a interpretação de Enzo Krieger.

Cristiane ressalta que o início da trama irá mostrar o contexto familiar do protagonista, trazendo seu pai, José (Fernando Pavão), e o avô, Jacó (Giuseppe Oristânio).

“Onde foi que Jó cresceu? Como ele conhecia a Deus? Como se tornou a pessoa mais rica de todo oriente? Como desenvolveu esse caráter tão íntegro e admirável?”, todas essas perguntas serão respondidas na primeira fase da série, de acordo com a autora.

‌



E um importante momento da vida de Jó também será esclarecido: “Vamos entender porque a Raquel (Mah Duarte/Juliana Didone), quando adulta, vai falar para Jó, no momento mais crucial e difícil da vida dele, blasflemar contra Deus”.

‌



A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.