Autora de A Vida de Jó define Sera: 'Personagem incrível e bem sapeca' Mharessa e Camila Rodrigues dividem o papel na minissérie que estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo A Vida de Jó|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 )

Camila Rodrigues interpreta Sera na segunda fase de A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Cristiane Cardoso, autora da minissérie A Vida de Jó, tem publicado em seu perfil nas redes sociais mais informações sobre a trama, que estreia dia 15 de agosto no Univer Vídeo. Em uma das publicações, a autora aproveitou para falar de Sera, personagem interpretada por Mharessa e Camila Rodrigues nas diferentes fases da história.

“Dia de videozinho dessa personagem incrível, a Sera. E, sim… bem sapeca. Haja sapequices com ela. Mas foi com ela que Jó se inspirou a dizer uma das frases mais marcantes do seu livro”, revelou a autora.

Nos comentários do post, Mharessa instigou o público: “Prontos para movimentar esse acampamento?”.

Saiba mais:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.