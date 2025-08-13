A Vida de Jó: desafio da minissérie movimenta a web na semana de estreia
Produção chega nesta sexta-feira (15) no Univer Vídeo; veja como funciona a trend e participe!
Na semana do lançamento de A Vida de Jó, que chega nesta sexta-feira (15) no Univer Vídeo, a plataforma de streaming propôs um desafio para aqueles que estão em ritmo de estreia e preparados para acompanhar todos os episódios.
Para participar da trend, as regras são:
- Escolher um versículo do livro de Jó;
- Gravar um vídeo de um minuto, explicando o porquê da escolha;
- Dizer se vai acompanhar a estreia no Univer Vídeo;
- Desafiar e marcar mais três pessoas para fazerem o mesmo, utilizando as hashtags #DesafiodeJó, #AVidadeJó e #Univer.
Leia também:
A atriz Luma Vidal, intérprete de Ahmés na trama, escolheu falar sobre Jó 2:9.
A autora da minissérie, Cristiane Cardoso, escolheu comentar o versículo 8 do primeiro capítulo de Jó na Bíblia.
Renato Cardoso, explicou a escolha do versículo 7 do primeiro capítulo de Jó.
A repórter da RECORD Rio, Michelle Maia, optou por Jó 12:6. Confira:
O apresentador do Balanço Geral RJ, Tino Junior, escolheu Jó 40:8.
A editora executiva da RECORD, Ana Carolina Cury, comentou Jó 42:10.
E a especialista em economia Patricia Lages falou sobre Jó 17:1.
Fique de olho nas hashtags #DesafiodeJó, #AVidadeJó e #Univer para acompanhar todos que participaram da trend.
A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.