A Vida de Jó: desafio da minissérie movimenta a web na semana de estreia Produção chega nesta sexta-feira (15) no Univer Vídeo; veja como funciona a trend e participe! A Vida de Jó|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 )

Desafio de A Vida de Jó vira trend no Instagram Divulgação/Seriella Productions

Na semana do lançamento de A Vida de Jó, que chega nesta sexta-feira (15) no Univer Vídeo, a plataforma de streaming propôs um desafio para aqueles que estão em ritmo de estreia e preparados para acompanhar todos os episódios.

Para participar da trend, as regras são:

Escolher um versículo do livro de Jó;

Gravar um vídeo de um minuto, explicando o porquê da escolha;

Dizer se vai acompanhar a estreia no Univer Vídeo;

Desafiar e marcar mais três pessoas para fazerem o mesmo, utilizando as hashtags #DesafiodeJó, #AVidadeJó e #Univer.

A atriz Luma Vidal, intérprete de Ahmés na trama, escolheu falar sobre Jó 2:9.

A autora da minissérie, Cristiane Cardoso, escolheu comentar o versículo 8 do primeiro capítulo de Jó na Bíblia.

‌



Renato Cardoso, explicou a escolha do versículo 7 do primeiro capítulo de Jó.

A repórter da RECORD Rio, Michelle Maia, optou por Jó 12:6. Confira:

‌



O apresentador do Balanço Geral RJ, Tino Junior, escolheu Jó 40:8.

A editora executiva da RECORD, Ana Carolina Cury, comentou Jó 42:10.

‌



E a especialista em economia Patricia Lages falou sobre Jó 17:1.

Fique de olho nas hashtags #DesafiodeJó, #AVidadeJó e #Univer para acompanhar todos que participaram da trend.

A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.