Bruno Kott chama a atenção de Juliana Didone com ‘cantinho do café’

Ator estreia em produções bíblicas em A Vida de Jó, no dia 15 de agosto no Univer Vídeo

Bruno Kott estreia em produções bíblicas em A Vida de Jó Reprodução/Instagram

Bruno Kott, que faz sua estreia em produções bíblicas no elenco de A Vida de Jó, chamou a atenção dos internautas com um “cantinho do café” improvisado na sua casa.

E enquanto apreciava a bebida quente, aproveitou para trabalhar no notebook e ler um bom livro.

No final, a combinação deu certo! Bruno provou que é possível transformar um ambiente simples em um espaço para lá de aconchegante.

A esposa do ator, Julia Mataruna, comentou: “Nossa casinha mais gostosa”.


E Juliana Didone, a Raquel na minissérie, disse ao casal: “Quero conhecer!”.

Confira:


A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.

