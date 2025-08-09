Bruno Kott chama a atenção de Juliana Didone com ‘cantinho do café’
Ator estreia em produções bíblicas em A Vida de Jó, no dia 15 de agosto no Univer Vídeo
Bruno Kott, que faz sua estreia em produções bíblicas no elenco de A Vida de Jó, chamou a atenção dos internautas com um “cantinho do café” improvisado na sua casa.
E enquanto apreciava a bebida quente, aproveitou para trabalhar no notebook e ler um bom livro.
No final, a combinação deu certo! Bruno provou que é possível transformar um ambiente simples em um espaço para lá de aconchegante.
A esposa do ator, Julia Mataruna, comentou: “Nossa casinha mais gostosa”.
E Juliana Didone, a Raquel na minissérie, disse ao casal: “Quero conhecer!”.
A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.