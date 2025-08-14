Mah Duarte e Juliana Didone mostram as duas fases de Raquel e fã observa: ‘Quase não percebi a transição de tão parecidas’ Atrizes dividem o mesmo papel na minissérie A Vida de Jó A Vida de Jó|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana Didone e Mah Duarte vivem Raquel em diferentes fases Reprodução/Instagram

Raquel em dose dupla! Mah Duarte mostrou a transição entre as duas fases da personagem de A Vida de Jó ao lado de Juliana Didone.

Com os figurinos quase idênticos em tons alaranjados, as atrizes apareceram juntas em um vídeo no Instagram e mostraram a semelhança entre elas.

A minissérie estreia nesta sexta-feira (15) no Univer Vídeo, e Mah Duarte brincou o público: “Contagem regressiva para a Raquel invadir seu coração!“.

Os protagonistas Enzo Krieger e Guilherme Berenguer deixaram corações para as colegas de elenco nos comentários do post.

E uma fã afirmou: “Amei essa dupla”. Já outra revelou: “Quase não percebi a transição de tão parecidas”.

Confira:

A Vida de Jó estreia nesta sexta (15) no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.

