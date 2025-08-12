Emilio Orciollo Netto reencontra Paloma Bernardi e Marcelo Faria no teatro
Ator de A Vida de Jó assistiu ao espetáculo dos amigos e foi só elogios
Emilio Orciollo Netto, que dá vida a Issacar em A Vida de Jó, aproveitou o fim das gravações para ir ao teatro. A escolha? O espetáculo O Cravo e A Rosa estrelado por Marcelo Faria e Paloma Bernardi, atualmente no ar na reprise de Reis.
“Dia de aplaudir meus amigos amados. Vocês arrasaram”, escreveu o ator em publicação nas redes sociais ao lado dos atores.
Nos comentários, Paloma e Marcelo retribuíram os elogios.
A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.