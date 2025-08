Autora revela detalhe do primeiro episódio de A Vida de Jó Cristiane Cardoso deu um spoiler importante; série estreia no dia 15 de agosto no Univer Vídeo A Vida de Jó|Do R7 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jó é filho de Issacar e neto de Jacó

Com estreia marcada para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo, A Vida de Jó tem movimentado as redes sociais. E não faltam motivos para acompanhar a produção bíblica, com texto de Cristiane Cardoso e direção de Alexandre Avancini.

Recentemente, a autora revelou um detalhe importante do primeiro episódio: “A Vida de Jó vai começar no céu”.

A informação animou os fãs: “Que legal! Inusitado! E, com certeza, será muito lindo”, disse uma seguidora na publicação do Univer Vídeo nas redes sociais.

‌



Outra fã declarou: “Eu tô ansiosa para assistir [à série] A vida de Jó, expectativa a mil".

Confira a publicação:

A Vida de Jó estreia no dia 15 de agosto, com exclusividade no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.