A Vida de Jó: Juliana Didone e Guilherme Berenguer mostram rotina de estudos e ensaios

Juliana Didone e Guilherme Berenguer vivem Raquel e Jó na minissérie Reprodução/Instagram

Os protagonistas de A Vida de Jó, Juliana Didone e Guilherme Berenguer, têm se dedicado com muito estudo e empenho para viver Raquel e Jó na minissérie que estreia no dia 15 de agosto no Univer Vídeo

No Instagram, a atriz mostrou como funciona um dia de ensaio antes das gravações.

Guilherme costuma chegar com antecedência para se preparar para o dia intenso. Já Juliana contagia a todos com seu bom humor e animação para explorar as camadas dos personagens.

Os dois se conhecem há mais de 20 anos e estão juntos em cena de novo como um casal que vai passar por perdas devastadoras, silêncios dolorosos e um amor transformado pela fé.

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo. A produção é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.