Francisca Queiroz assina seu primeiro espetáculo teatral de comédia: 'Um passo novo e diferente na minha carreira' A peça 'Ela, e algumas histórias' é estrelada pela própria atriz e baseado na história de vida dela A Vida de Jó|Bianca Godoi, do R7 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 )

Francisca Queiroz é autora e estrela do espetáculo 'Ela, e algumas histórias' Reprodução/Instagram

Francisca Queiroz, que está no elenco de A Vida de Jó e já fez grandes trabalhos na dramaturgia da RECORD, dá um passo importante em sua carreira e assina seu primeiro espetáculo teatral de comédia. Com direção de Ernesto Piccolo, Ela, e algumas histórias narra a trajetória de uma mulher que, após uma dolorosa desilusão no casamento, decide tomar as rédeas do próprio destino. A trama é baseada na vida da própria atriz, que terá a companhia do ator Cláudio Gabriel nos palcos. Ao R7, Francisca conta detalhes do novo desafio profissional.

“Eu tenho três filhos e hoje me considero uma mulher livre, mas quando eu era menina, tinha uma personalidade mais fechada, reservada e tímida, é até contraditório. Por conta disso, comecei a estudar para escrever, fui para Los Angeles (EUA) estudar Letras com ênfase para ser escritora. Entre uma gravidez e outra, e quando não estava fazendo novelas, eu pegava firme nos estudos, e fiquei com vontade de escrever sobre casamento, filhos, trabalho, a intervenção da tecnologia nas relações, e a vida depois dos 40 anos”, explicou.

A atriz ressalta que Ela, e algumas histórias é um projeto cômico que transita pelo drama. “É uma comédia que também traz drama, reflexão, emoção e dor. É difícil falar sobre as mulheres sem citar suas dificuldades, como as responsabilidades de cuidar da casa, por exemplo”.

Em 2023, Francisca deu início à sua carreira como escritora com o lançamento do livro infanto-juvenil O menino que desafiou o ralo, mas percebeu que faltava unir sua outra paixão: a atuação.

‌



“Escrever o livro foi uma experiência muito legal, mas eu senti que também queria atuar. Então, há um ano e meio comecei a produzir o texto de Ela, e algumas histórias. E assinar esse espetáculo significa dar um passo novo e diferente na minha carreira. Venho me preparando para isso há muito tempo, mas ‘dar a cara para bater’, colocar o meu trabalho à disposição das pessoas, para elas opinarem, é a primeira vez, então é difícil”.

Francisca apresenta parte da equipe envolvida na peça teatral Reprodução/Instagram

Com o texto em mãos, a atriz buscou o parceiro ideal para dividir o palco, e Cláudio Gabriel foi o escolhido. “Já trabalhei com o Claudinho na RECORD e fomos muito felizes. É um excelente ator e um ótimo colega, ele vai fazer alguns personagens na peça porque ‘Ela’ conta sua trajetória e passa por várias situações, desde as engraçadas até as mais dramáticas”.

‌



O próximo passo foi integrar ao projeto um profissional que é referência quando o assunto é direção de comédias teatrais. “Muitas vezes, a direção determina o ponto de vista que será tratado no espetáculo, então eu, enquanto autora, e o Ernesto Piccolo como diretor, fizemos leituras e afinamos o texto. Ele é um grande nome da comédia no Rio de Janeiro, e confio muito no trabalho dele. Como é meu primeiro texto de teatro, eu escolhi estar alicerçada a pessoas como eles, eu precisava desse suporte”.

O espetáculo Elas, e algumas histórias estreia no dia 6 de setembro no teatro Gláucio Gill, no Rio de Janeiro, e Francisca não esconde a ansiedade: “Quero muito apresentar esse trabalho para vocês. Está tudo tão bonito”.

‌



