Virginia comemora aniversário da filha mais velha com café da manhã em família, mas sem Zé Felipe Ex-casal anunciou separação em Portugal e não se mencionou nas homenagens à Maria Alice Fabíola Reipert 30/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h34 )

Virginia Fonseca comemorou o aniversário da filha mais velha, Maria Alice Reprodução/Instagram/@virginia

O climão pós-separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca segue dando o que falar! Na madrugada desta sexta-feira (30), a influenciadora fez uma publicação para comemorar o aniversário de 4 anos da filha mais velha, Maria Alice, mas o que chamou a atenção foi a falta de menção ao ex-marido e pai da menina. 😶

Virginia compartilhou o texto logo após chegar de volta ao Brasil, vinda de Portugal, viagem em que, aliás, foi anunciado o fim do casamento com o cantor sertanejo.

“Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super-heroína!! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!!! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça. Veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!!”, escreveu a influenciadora.

No post, ela manteve o foco total na filha e na maternidade, e seguiu sem citar o ex: “30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci. E mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu já pedia a Deus pela sua vida. Que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter”.

‌



Enquanto isso, Zé Felipe também fez a parte dele nas redes e publicou uma homenagem para a pequena: “Minha princesa, meu amor maior! Hoje você completa 4 aninhos de vida. Você é meu orgulho, minha alegria, meu tudo! Papai te ama muito! Que Deus te abençoe e te proteja sempre”, escreveu o cantor, que estava em turnê por Portugal ao lado de Virginia.

No entanto, assim como a ex, Zé também não colocou foto nem citou Virginia na publicação. 👀

‌



Xiii…

