Com tarifaço de Trump, americanos sentirão na pele o que é ser brasileiro EUA confirma tarifa de 104% sobre produtos da China a partir desta quarta e intensifica guerra comercial Patricia Lages|Patricia LagesOpens in new window 09/04/2025 - 10h55 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump durante o anúncio de novas tarifas para importações Revista Oeste - Política/Revista Oeste - Política

Para entender o embate entre Estados Unidos e China, resumidamente temos o seguinte: o presidente americano, Donald Trump, pressionou como pode o presidente chinês, Xi Jinping, que não cedeu às pressões e, além de não baixar a tarifa de importação de produtos americanos de 34%, ainda a aumentou para 84%.

Em retaliação, Trump fixou a tarifa sobre produtos chineses em 104% a partir desta quarta-feira. Isso deixou diversas empresas americanas que dependem de suprimentos chineses em polvorosa. A Apple, por exemplo, se mobilizou para importar cinco aviões abarrotados de insumos.

Na prática, porém, como grandes empresas não têm agilidade para alterar seus sistemas de produção, a expectativa é de que os americanos acabem pagando o dobro em uma série de produtos.

Diante isso, as redes sociais no Brasil se tornaram um campo de guerra entre entusiastas da esquerda e da direita que, como de costume, tornam-se “experts” em política econômica internacional da noite para o dia.

‌



Porém, deixando as paixões de lado, é preciso destacar que o tarifaço de Trump é mais baixo do que as taxas que qualquer brasileiro paga ao fazer suas comprinhas nas grandes plataformas chinesas, pois para compras acima de US$ 50, o imposto efetivo chega a 113%.

O que chama a atenção é o fato de que, para o brasileiro médio, os 104% de Trump são totalmente absurdos e vão “quebrar os Estados Unidos”, enquanto os 113% de impostos no Brasil são encarados apenas como mais uma tarifazinha entre as tantas que o mesmo brasileiro médio, expert em economia global, paga numa boa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.