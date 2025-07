Brasileiro Abner Ivan é campeão sul-americano do World Chocolate Masters 2024/2025 Confeiteiro venceu competição internacional após 9 horas de prova intensa na Chocolate Academy de São Paulo e representará a América do Sul na final mundial de 2026 Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 08/07/2025 - 22h25 (Atualizado em 08/07/2025 - 22h29 ) twitter

O brasileiro Abner Ivan, vencedor da etapa sul-americana do World Chocolate Masters

Neste final de semana, tive uma noite de sábado diferente e deliciosa. Passei pelo evento do World Chocolate Masters, competição criada há 20 anos pela Barry Callebaut. A Barry Callebaut é uma empresa suíço-belga, líder mundial na produção de chocolate e produtos de cacau de alta qualidade. Fundada em 1996 pela fusão da francesa Cacao Barry e da belga Callebaut.

E o Brasil tem bastante o que comemorar com este evento. No último dia 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate, o chef confeiteiro Abner Ivan conquistou o título de campeão da etapa sul-americana do World Chocolate Masters 2024/2025.

A disputa aconteceu na Chocolate Academy de São Paulo e reuniu os quatro finalistas: além do vencedor Abner Ivan, participaram o também outro brasileiro Rafael Alvarenga, o argentino Alberto Alegre e o colombiano Carlos de Ávila.

Em uma prova intensa de pouco mais de 9 horas, os competidores precisaram demonstrar toda sua criatividade e técnica para conquistar o júri especializado. O tema “Play!” guiou a criatividade dos confeiteiros, que precisavam desenvolver sobremesas que remetessem à alegria proporcionada pelo chocolate.

‌



A competição teve cinco etapas distintas. Primeiro, cada competidor teve três minutos para apresentar seu projeto aos jurados. Em seguida, partiram para a produção prática: criaram “doces para compartilhar”, desenvolveram bombons com pelo menos duas texturas diferentes e sem limitação de ingredientes, esculpiram obras de arte em chocolate apresentadas em caixas de madeira, e finalizaram com doces próprios para vitrines de confeitaria.

O júri, presidido pelo chef confeiteiro Flavio Federico, contou com especialistas de cada país participante: Renata Arassiro (Brasil), Matias Dragun (Argentina), Victor Araque (Colômbia) e Milena Vallejos (Chile).

‌



Abner Ivan se prepara para representar toda a América do Sul na final mundial que acontecerá na Europa em 2026. “Estou me preparando para este momento há muito tempo”, afirma ele, que venceu com bombons e uma alusão a sprays e remetendo ao grafite de rua. E é verdade. Em 2014, ficou entre os 7 finalistas na Feira Internacional de Chocolate de Óbidos Portugal, conquistando o 1º lugar. No mesmo ano, esteve entre os 5 finalistas do concurso World Chocolate Masters Brasil. É um dos criadores e idealizadores das esculturas do Parque Mundo de Chocolate, primeiro da América Latina feito em chocolate.

Em outubro de 2015 o chef foi campeão na seletiva brasileira para copa Maya que acontecerá no México em fevereiro de 2016. E no começo de 2016 o chef esteve na Sigep em Rimini/Itália para representar o Brasil. Veja as criações dele no Instagram aqui.

