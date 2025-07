Prepare-se para o Dia da Pizza 2025 30 lugares imperdíveis em SP e RJ para celebrar com promoções especiais e sabores exclusivos Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

A tradicional pizza de calabresa do Castelões Divulgação/Mauro Holanda

O amor incondicional pela pizza une todos os brasileiros. Difícil achar quem não gosta de pizza. E no dia 10 de julho, quando é celebrado oficialmente o Dia da Pizza, essa paixão ganha destaque. São Paulo é considerada a segunda maior consumidora de pizza do mundo, atrás apenas de Nova York!

A pizza chegou ao Brasil no final do século 19, trazida pelos imigrantes italianos. O que começou como uma receita simples de massa, tomate e queijo se transformou numa verdadeira cultura gastronômica brasileira. Hoje, só na capital paulista, são vendidas mais de 1 milhão de pizzas por dia.

Para este Dia da Pizza 2025, preparei um guia completo com tudo que está rolando nas principais capitais do país. Das pizzarias tradicionais que guardam receitas centenárias até as casas mais inovadoras que reinventam clássicos, passando por ações solidárias e eventos especiais que prometem marcar a data.

Pizza pode ser saudável? Dá para equilibrar? A nutricionista Laíta Babio diz que sim, com adaptações. Que tal trocar a massa tradicional por massa integral, sem glúten ou de fermentação natural. Optar por recheios de proteínas magras, como frango, atum, ovos, vegetais variados como cobertura e queijos com menor teor de gordura. E a nutri recomenda o mais difícil, controlar o tamanho da porção em no máximo 2 fatias. “A frequência saudável é uma vez por semana ou quinzenalmente, especialmente se for caseira ou com ingredientes naturais”, ensina Laíta Babio.

‌



Eu já fiz curso de pizza com o Guilherme Leme. Como sabem, as receitas dele dão certo e a massa fica um absurdo. O Gui tem forno portátil, mas eu não. Dizem que o segredo de uma boa massa é ela ser assada a 400ºC, calor impossível de chegar em um forno caseiro. Mas dei meu truque: deixo uma assadeira de pedra, ou uma assadeira com tijolo refratário ou ainda uma chapa de ferro lisa e grossa esquentando no forno por muito tempo. Quando estiver bem quente, coloco a pizza por cima. Dá bem certo. Abaixo, a receita do Guilherme Leme:

Separei as melhores opções em São Paulo e Rio de Janeiro, com promoções imperdíveis, sabores exclusivos criados especialmente para a data. Porque pizza boa é aquela que divide com quem a gente ama, seja família, amigos ou nossos bichinhos de estimação.

‌



Como dizem os italianos: “La pizza è amore”, e amor sempre merece uma boa comemoração.

Levantamento do aplicativo aiqfome mostra que o brasileiro gasta até R$500 por ano com pizzas (eu digo que gasto muito mais que isso!). O estado do Paraná lidera o ranking de pedidos na plataforma. O levantamento mostra que o ticket médio é de R$ 101,34 por produto. E 75,8% dos usuários pedem pelo menos duas vezes por mês. Os sabores mais consumidos são calabresa, portuguesa e frango com catupiry (a famosa pizza de coxinha inventada pelos brasileiros).

‌



AÇÕES SOCIAIS E EVENTOS

Pizza Amiga

No Dia da Pizza, celebrado em 10 de julho, a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) faz, em parceria com a Pietro Fornos e projeto Banho Solidário Sampa, a segunda edição do evento Pizza Amiga, para a distribuição gratuita de 5.000 pizzas para a população paulistana do Largo do Paiçandú, no centro de São Paulo.

Settimana della Pizza 2025

De 7 a 13 de julho, São Paulo será comemora a 5ª edição da Settimana della Pizza, celebrando o Dia da Pizza (10 de julho). O evento reúne 20 pizzarias de São Paulo com criações exclusivas que enaltecem os sabores das diversas regiões da Itália.

Pizzarias participantes por região italiana:

Abruzzo: Foglia Forneria

Basilicata: Rural Pizzeria (Sorocaba)

Calabria: Soffio Pizzeria

Campania: Leggera Pizza Napoletana

Emilia-Romagna: Bráz Pizzaria

Friuli-Venezia Giulia: Andrea di Lucca Arte & Pizza

Lazio: La Braciera

Liguria: Oli Pizzas Artesanais

Lombardia: La Crosta Forneria

Marche: Temperani Trattoria

Molise: Trattorita EVVAI

Piemonte: .it Pizza

Puglia: Qui o Qua

Sardegna: A Pizza da Mooca

Sicilia: Unica Pizzeria

Toscana: Veridiana Pizzaria

Trentino-Alto Adige: Maremonti (Campo Belo)

Umbria: Napoletana Forneria

Valle d’Aosta: Ombra

Veneto: Diavola Pizzeria Italiana

Mais informações: www.settimanadellapizza.com | @settimanacucinaitaliana | @italyinsampa

PIZZARIAS DE SÃO PAULO

Cecina de Wagyu, da Pizza da Mooca Divulgação/Mário Rodrigues

A Pizza da Mooca | @apizzadamooca

O chef Fellipe Zanuto, d’A Pizza da Mooca, foi eleito o 56º melhor pizzaiolo do mundo no The Best 100 Pizza 2025. As novidade para o Dia da Pizza:

Pizza Cecina de Wagyu (R$ 72, individual): molho bechamel, mussarela de búfala, coração de alcachofra, cebola caramelizada, cecina de Wagyu, finalizada com salsinha e pimenta calabresa.

A Saideira | @a_saideira_oficial

Pizzas (R$ 43,90): Mussarela, Marguerita, Calabresa e Pepperoni.

Bar Brahma | @barbrahma

Pizzas temáticas homenageando a MPB:

Frango com Catupiry (Gil e Caetano) (R$ 73,00)

Caprese (Erasmo Carlos) (R$ 88,00)

Siciliana (Rita Lee) (R$ 71,00)

Bella Paulista | @padariabellapaulista

Destaques:

Calabresa (R$ 101)

Verona (R$ 116)

Castelões Cantina e Pizzaria | @cantina_casteloes

A mais antiga do Brasil, com 100 anos de história. Destaque: Pizza Castelões (R$ 136), feita seguindo padrões da Associação da Vera Pizza Napoletana (AVPN).

Che Figata | @chefigata.br

Novidades (até final de julho):

Costela defumada (R$ 78)

Língua defumada (R$ 85)

Da Mooca Pizza Shop | @damoocapizzashop

Ação especial em colaboração com 5 restaurantes da Rua Fradique Coutinho no dia 10/07:

Da Mooca (Rua Fradique Coutinho, 154): Pizza Fradique (R$ 17 fatia / R$ 68 inteira)

(Rua Fradique Coutinho, 154): Pizza Fradique (R$ 17 fatia / R$ 68 inteira) Preto (Rua Fradique Coutinho, 276): Pizza Frutti di Mare (R$ 74)

(Rua Fradique Coutinho, 276): Pizza Frutti di Mare (R$ 74) Lido (Rua Fradique Coutinho, 282): Gênova em Flor (R$ 22)

(Rua Fradique Coutinho, 282): Gênova em Flor (R$ 22) Rendez-Vous (Rua Fradique Coutinho, 179): Pizza Bianca de Brie (R$ 46)

(Rua Fradique Coutinho, 179): Pizza Bianca de Brie (R$ 46) Tan Tan (Rua Fradique Coutinho, 153): Pizza Farcita (R$ 65)

(Rua Fradique Coutinho, 153): Pizza Farcita (R$ 65) Coffee Walk (Rua Fradique Coutinho, 165): Pizza de tiramissu

Pizza frita do Di Bari Divulgação/Giovanni Tartaro

Di Bari Mercato | @dibarimercato

Kit especial: 3 massas pré-assadas, pepperoni, mussarela Roni e molho de tomate (R$ 194,90)

Di Bari Pizza | @dibaripizza

Novidades: Pizzas fritas 4 Formaggi (R$ 42) e Pepperoni (R$ 40)

Di Blasi Pizzas | @diblasipizzas

Promoção de 20% de desconto na Calabresa Gourmet no dia 10/07 com pedido mínimo. Pizza Maravilha de Banana pequena por R$ 2,99 na compra de uma pizza grande.

Far Niente | @farnientesp

A casa inaugura a sua pizzaria artesanal no dia 10 de julho em um evento fechado para convidados, porém, as pizzas artesanais entram no cardápio regular da casa.

Fiera Pizza - Complexo Casa Cascais | @casacascais

Dentro do Complexo Casa Cascais, a Fiera Pizza usa massas de longa fermentação, bordas aeradas e ingredientes selecionados. Entre as diferentes, vale provar a Florença (R$ 106), feita com molho de tomate fresco artesanal, mussarela, gorgonzola e finalizado com presunto parma e geleia de figo. Além de releituras de sabores clássicos em versões criativas.

Fôrno | @forno_sp

Criação especial da Pizza Pepperoni (R$ 70) - massa de longa fermentação, catupiry com pimenta biquinho, pepperoni, molho de tomate e parmesão ralado (somente no dia 10).

Itzza | @itzzabr

Novidades especiais:

Pizza doce de Brigadeiro com Crocante de Nutella (R$ 62/R$ 85)

Pet Pizza (R$ 40) - para cachorros

Jotabê Pizzeria | @jotabe.pizzeria

Novidades: 9 receitas artesanais contemporâneas com massa de fermentação natural de 48 horas.

Destaques:

Parma Trufada (R$ 92)

Formaggi Trufada (R$ 86)

Cogumelos Trufados (R$ 89)

Aliche (R$ 92)

Tuga (R$ 74)

Krozta | @kroztaaa

O boteco italiano de inspiração oriental e alma cosmopolita, do chef Thiago Maeda e do bartender Thiago Pereira, sugere para a data a nova criação: Buffalo Chicken Pizza (R$ 59), com molho ranch, frango, molho búfalo, queijo azul e salsão.

Pizza cuore di Napoli, da La Braciera Divulgação/Neuton Araújo

La Braciera | @labracierapizza

Ação especial: experiência completa para duas pessoas por R$ 250 (crostini de entrada, duas pizzas individuais, calzone ou pizza doce e duas bebidas).

Destaque: Cuore di Napoli - mozzarela fiordilatte, tomate cereja semi seco, creme de pecorino, pesto alla genovese e molho de tomate italiano San Marzano.

Ostia | @ostiapizza

Primeira pizzaria napolitana 100% sem glúten do Brasil. Especial: releitura da 4 Stagioni (R$ 84), pizza que tem 4 sabores ou seja uma fatia de cada, representando as quatro estações do ano, composta por abobrinha assada a lenha e straciatella, tomates confitados e pesto de manjericão, nduja e provolone e pastrami defumado e picles de cebola roxa. Fica disponível até domingo (dia 13).

Padaví | @padavi_br

Primeira boulangerie kosher de São Paulo. Pizzas kosher: palmito (r$ 58), cogumelos (r$ 62), burrata (r$ 70), marguerita (r$ 56), quatro queijos (r$ 60), vegana (r$ 64).

Panni | @panni_padaria

Opções de pizza romana para a data, como a Mozzarella e Crudo, feita com muçarela de búfala, presunto cru, tomate confit, molho pesto e molho de tomate italiano, a R$ 29 a fatia.

Piccini Bar | @piccinibar

Pizzas destacadas:

Carbonara (R$ 85)

Marguerita (R$ 72)

Pizza Prime | @pizza.prime

Destaque: pizza filé ao quatro queijos (a partir de R$ 78,90).

Posto 6 | @barposto6

Pizzas na chapa:

Mussarela (R$ 76,80)

Marguerita (R$ 78,00)

Calabresa (R$ 79,00)

Riviera Bar | @rivierabarsp

Pizzas broto inspiradas em cartunistas:

Chico Caruso (R$ 42,00)

Angeli (R$ 45,00)

Juvenal (R$ 51,00)

Salve Jorge | @barsalvejorge

Pizzas na chapa para até 3 pessoas:

Mussarela (R$ 76,80)

Marguerita (R$ 78,00)

Calabresa (R$ 79,00)

Pizzetta de creme de ricota de búfala, cogumelos selvagens e caramelo de cebola, do Sky Hall Divulgação/Belle Ribeiro

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden

Destaque: pizzetta de creme de ricota de búfala com cogumelos selvagens e caramelo de cebola (R$ 78).

Speranza | @pizzariasperanza

Promoção: voucher de R$ 100 para quem consumir acima de R$ 250 no dia 10/07.

Destaques:

Pizza Margherita (Tradicional e Speciale)

Napoletana

Calabrese, Speciale e Vinci

PIZZARIAS DO RIO DE JANEIRO

Broto | @broto.pizza

Na compra de qualquer sabor, ganha uma taça de vinho da casa (válido exclusivamente no dia 10 de julho). Destaques:

Cabra Da Pesto (R$ 65)

Marília (R$ 53)

Queijo, Queijo, Queijo & Queijo (R$ 58)

Rústica (R$ 61) - vegana

Vegana (R$ 58)

Cantina da Praça | @cantinadapracaipanema

Pizzas rústicas com massa artesanal italiana 00:

Calabresa (R$ 74)

Marguerita (R$ 64)

Carbonara (R$ 74)

Cantina (R$ 79)

Vegetariana (R$ 68)

Brie com Damasco (R$ 78)

Gato Café | @gatocafeoficial

Primeiro cat café do Rio de Janeiro com pizzas servidas em tábuas formato de gatinho.

Destaques:

Miaurgherita (R$ 55,90)

4 Patinhas (R$ 59,50)

Catlabresa (R$ 57,50)

Ronrontella (R$ 49) - doce com Nutella

O Forno Rio | @ofornorio

Promoção: 20% de desconto para primeira compra pelo app direto

Destaques:

Italiana - mozzarella de búfala italiana

Marguerita Vegana

Pizza de Nutella com Morango

Puli Trattoria | @puli.trattoria

Promoção: Taça de vinho grátis na compra de qualquer pizza (10 de julho)

Sabores inéditos (10 a 13 de julho):

Boscaiola (R$ 80)

Boursin (R$ 68)

Clássicos:

Caprese (R$ 64)

Puli (R$ 77)

Calabresa Especial (R$ 62)

Tutto Nhoque | @tuttonhoque

Novidade especial (06 a 13 de julho): pizza com raclette de chocolate meio amargo (R$ 60).

Clássicos:

Pizza de Chicago da Chef (R$ 108)

Burrata al Carbone (R$ 61)

