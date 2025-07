Mharessa se casa com Bernardo Busnello em cerimônia à beira-mar; veja registros Atriz de A Vida de Jó compartilhou momento com os seguidores nas redes sociais A Vida de Jó|Do R7 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

Mharessa se casa com Bernardo Busnello Reprodução/Instagram

Prestes a estrear em A Vida de Jó, Mharessa, compartilhou um momento especial com os seguidores no Instagram: registros do casamento com o ator Bernardo Busnello.

Recentemente, os atores estavam no elenco da décima primeira e décima segunda temporada de Reis, inclusive, faziam parte do mesmo núcleo na superprodução.

Nos registros publicados pela atriz, é possível ver os recém-casados em uma celebração à beira-mar. Nos stories, atores como Hall Mendes, Enzo Ciolini e Gabriel Vivan também estavam presentes na cerimônia.

“Oficialmente Sr. E Sra. Busnello”, escreveu a atriz.

Confira:

A Vida de Jó tem estreia prevista para o dia 15 de agosto no Univer Vídeo e é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.