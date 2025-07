Embalagens de plástico vão do freezer ao forno Conheça a tecnologia CPET, da Galvanotek, para embalagens de plástico que servem para assar alimentos Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aqui estou eu hoje para mais uma novidade da Fipan 2025. A empresa gaúcha Galvanotek apresentou a tecnologia CPET em formas de plástico que congela até -30°C e vai ao forno até 205°C. Além disso, as formas são recicláveis. A Fipan é a maior feira de panificação da América Latina e aconteceu em São Paulo na semana passada.

Forma de plástico feita com a tecnologia CPET, que é reciclável e vai ao forno

A tecnologia CPET é 100% reciclável e totalmente segura, aprovada pela FDA, agência que regula alimentos e dispositivos para essa indústria nos Estados Unidos. Não estou falando das já populares formas de silicone. São formas de plástico mesmo.

Na vida real, isso quer dizer que você pode preparar aquele bolo no final de semana, congelar na própria forma e, quando bater a vontade, é colocar no forno. Sem transferir, sem sujeira, sem stress!

Como alguém que já passou perrengue com forma que grudou, embalagem que derreteu no micro-ondas e mil outras situações como a forma de silicone que fica mole e que você precisa colocar uma forma tradicional embaixo, posso dizer: inovações assim fazem diferença real na nossa rotina.

‌



Além da tecnologia CPET, Jeancarlo Piccinini, coordenador de vendas da Galvanotek, em apresentou a embalagem G32L, perfeita para quem vende bolos e tortas, já que ela vem com um lacre de segurança, que garante a segurança alimentar dos produtos e que nada foi violado.

Lacre de segurança da embalagem de tortas e bolos da Galvanotek

Não sei vocês, mas as formas de bolo e torta sempre me irritam porque as tampas não encaixam direito. E esse lacre ajuda a tudo ficar fechadinho e nada dar errado no transporte. Com o lacre, tanto quem vende quanto quem compra fica mais tranquilo. É aquela sensação de “produto protegido e garantido” que faz toda a diferença.

‌



“O consumidor busca confiança. E a confiança está diretamente ligada à percepção de segurança. O lacre de segurança é um item que comunica imediatamente proteção e qualidade”, afirma Jeancarlo Piccinini.

Até o morango do amor ganhou destaque nos dias de Fipan dentro do estande da Galvanotek. Veja o reels abaixo e quantas embalagens podem ser usadas para vender e/ou transportar o doce da trend do momento.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.