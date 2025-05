Vinagre é azedo só no nome: conheça a história desse condimento Do Oriente Médio para sua mesa: o vinagre começou como um “erro de produção” se transformou no herói secreto da gastronomia mundial em sabores únicos Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 13/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h00 ) twitter

Vinagre é azedo só no nome Imagem gerada pelo ChatGPT

O vinagre é um dos produtos mais antigos conhecidos pela humanidade, com suas primeiras referências datando de aproximadamente 8.000 anos a.C. O vinagre era usado inicialmente como condimento.

A história do vinagre está intimamente ligada à história do vinho, já que o vinagre é essencialmente o resultado da fermentação acética do vinho. O próprio termo “vinagre” tem origem francesa (vinaigre) e significa literalmente “vinho azedo” ou “vinho ácido” (do latim “vinum acre”).

Apesar do uso e difusão do tempero a partir da vinha, ele pode ser obtido de outras frutas, tubérculos, cereais e aguardente. O primeiro vinagre de que se tem notícia era feito de tâmaras no Oriente Médio.

Foi Louis Pasteur (1822-1895) quem determinou as bases científicas da produção industrial do vinagre, explicando o processo de fermentação acética que transforma o álcool em ácido acético.

Ao longo da história, o vinagre serviu a múltiplos propósitos:

1. Na antiguidade, era utilizado como bebida refrescante quando diluído em água (conhecida como “posca” pelos romanos). E tem também bebida japonesa com vinagre bastante consumida no calor pelos agricultores;

2. Como medicamento, sendo recomendado por Hipócrates por suas propriedades medicinais;

3. Como conservante de alimentos, função crucial antes da invenção da refrigeração;

4. Como agente de limpeza e desinfecção (veja o post aqui);

5. Como condimento na culinária.

Diferentes culturas desenvolveram seus próprios tipos de vinagre, com as matérias-primas disponíveis em suas regiões, desde vinhos de uva na Europa até arroz na China e Japão, criando assim uma rica diversidade de vinagres ao redor do mundo.

Vinagre é basicamente o resultado da fermentação do álcool em ácido acético. E existem vários tipos, dependendo do ingrediente que deu origem a ele. Cada tipo tem sabor, cor e aroma diferentes e é usado para diferentes finalidades (cozinha, limpeza, saúde etc.).

CONHEÇA ALGUNS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE VINAGRE

1. Vinagre de vinho tinto

· Feito de: vinho tinto.

· Sabor: forte e marcante.

· Usos: carnes vermelhas, molhos mais encorpados, marinadas.

2. Vinagre de vinho branco

· Feito de: vinho branco.

· Sabor: mais suave que o de vinho tinto.

· Usos: peixes, frango, saladas delicadas.

3. Vinagre de maçã

· Feito de: fermentação da maçã.

· Sabor: frutado e levemente adocicado.

· Usos: saladas, conservas, tempero de legumes; também é usado em receitas de saúde e beleza.

4. Vinagre de arroz

· Feito de: fermentação do arroz.

· Sabor: suave, um pouco adocicado.

· Usos: pratos asiáticos, como sushi e saladas orientais.

5. Vinagre balsâmico

· Feito de: uvas frescas (geralmente trebbiano), cozidas e envelhecidas em barris.

· Sabor: agridoce, intenso, com notas de madeira.

· Usos: saladas, carnes, queijos, frutas (e até sobremesas!).

6. Vinagre de álcool

· Feito de: álcool de cana-de-açúcar ou milho.

· Sabor: muito forte e ácido.

· Usos: limpeza doméstica, conservas, algumas receitas simples.

7. Vinagre de malte

· Feito de: cevada maltada (igual a da cerveja).

· Sabor: encorpado e levemente amargo.

· Usos: tradicional no Reino Unido, principalmente para peixes fritos (fish and chips).

8. Vinagre de coco

· Feito de: seiva da flor do coqueiro ou da água de coco fermentada.

· Sabor: suave e levemente adocicado.

· Usos: cozinha asiática e saudável (quem busca alternativas sem glúten, por exemplo).

9. Vinagre de frutas

· Feito de: fermentação de frutas variadas (pêssego, framboesa, manga, etc.).

· Sabor: depende da fruta; em geral, frutado e aromático.

· Usos: saladas, molhos especiais, sobremesas.

Vinagres curiosos:

· Vinagre de xerez: espanhol, feito do vinho de Jerez, tem sabor mais complexo.

· Vinagre de cidra: outro nome comum para vinagre de maçã em alguns países.

· Vinagres aromatizados: vinagres comuns que recebem infusão de ervas, alho, pimenta etc.

Combinações culinárias específicas para o uso de vinagre

· Churrasco de costela: → Vinagre de vinho tinto para a marinada (realça o sabor da carne).

· Sushi e sashimi: → Vinagre de arroz (misturado com um pouco de açúcar e sal).

· Salada de folhas amargas (rúcula, agrião): → Vinagre balsâmico (realça o contraste com o amargor).

· Frango grelhado: → Vinagre de vinho branco ou maçã para marinar (deixa mais suculento e saboroso).

· Picles de pepino caseiro: → Vinagre de álcool (com água, açúcar e especiarias).

· Peixe empanado: → Vinagre de malte (pingado depois de pronto, estilo britânico).

· Sobremesa de frutas vermelhas: → Vinagre balsâmico reduzido em calda (fica chiquérrimo!).

· Molho para salada de verão: → Vinagre de frutas (manga, framboesa) para dar leveza e frescor.

· Receitas asiáticas com coco: → Vinagre de Coco em molhos para camarão ou legumes salteados.

Resumo rápido:

· Quer algo suave? Arroz ou maçã.

· Quer algo intenso? Balsâmico ou vinho tinto.

· Quer algo para limpeza? Álcool.

· Quer dar um toque exótico? Coco ou frutas.

Leia aqui os usos do vinagre para a limpeza doméstica.

