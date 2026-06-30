Bolo de cenoura com brownie viraliza ao unir dois clássicos da confeitaria em uma só receita Vídeo mostra o preparo de uma sobremesa que combina massa de bolo de cenoura e cobertura de brownie, apostando no contraste de sabores e no visual irresistível

Bolo de Cenoura com Brownie Reprodução/Youtube/Edusaloti

Uma combinação pouco comum entre dois sucessos da confeitaria tem conquistado os amantes de doces nas redes sociais. Em vídeo compartilhado pelo confeiteiro Edu Saloti, um bolo de cenoura recebe uma camada generosa de brownie de chocolate, criando uma sobremesa que mistura diferentes texturas e sabores em uma única receita.

As imagens mostram o passo a passo da preparação e destacam o resultado final: um bolo robusto, com massa macia de cenoura e cobertura densa de chocolate. A proposta chamou a atenção dos internautas justamente pela união de duas receitas tradicionais, transformadas em uma sobremesa que aposta na fartura e no apelo visual para conquistar o público.