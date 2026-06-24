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Receitas em um minuto: aprenda a fazer torta de cocada

Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Arraiá R7|Do R7

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Torta de Cocada Reprodução/youtube/receitaemumminuto

Esta torta de cocada é uma sugestão deliciosa e prática para um café da tarde especial, unindo a textura crocante da massa com a doçura da cocada cremosa.

Ingredientes

250 g de farinha de trigo


100 g de açúcar

1 pitada de sal


Raspas de limão

1 colher (chá) de fermento em pó


120 g de manteiga

4 gemas


500 g de cocada cremosa branca

Preparo

1 - Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, o sal, as raspas de limão, o fermento e a manteiga. Misture bem. Em seguida, acrescente os ovos e misture até obter uma massa homogênea.

2 - Abra a massa em uma forma de fundo removível, separando uma parte da massa para decorar. Recheie com a cocada cremosa branca.

3 - Decore a torta com a massa restante. Pincele com gema e leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 30 minutos.

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