Receitas em um minuto: aprenda a fazer torta de cocada
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta torta de cocada é uma sugestão deliciosa e prática para um café da tarde especial, unindo a textura crocante da massa com a doçura da cocada cremosa.
Ingredientes
250 g de farinha de trigo
100 g de açúcar
1 pitada de sal
Raspas de limão
1 colher (chá) de fermento em pó
120 g de manteiga
4 gemas
500 g de cocada cremosa branca
Preparo
1 - Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, o sal, as raspas de limão, o fermento e a manteiga. Misture bem. Em seguida, acrescente os ovos e misture até obter uma massa homogênea.
2 - Abra a massa em uma forma de fundo removível, separando uma parte da massa para decorar. Recheie com a cocada cremosa branca.
3 - Decore a torta com a massa restante. Pincele com gema e leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 30 minutos.