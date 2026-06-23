Chef ensina receita de brownie que promete lucro de quase 200% para fazer em casa Doce feito totalmente à mão dispensa batedeira e surge como aposta certeira para quem busca uma renda extra com confeitaria

Brownie renda extra Reprodução/youtube/edusaloti

O chef Edu Saloti compartilhou em suas redes sociais uma receita imperdível de brownie que promete ser a salvação para quem busca uma renda extra. Feito totalmente à mão, sem a necessidade de liquidificador ou batedeira, o doce se destaca pela praticidade e pelo alto custo-benefício, com uma estimativa de lucro que chega a quase 200%.

Segundo o especialista, o brownie é uma excelente opção para lembrancinhas de aniversários, chás de bebê e outras celebrações, sendo um mercado ainda pouco explorado por confeiteiras caseiras.

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A receita leva ingredientes simples como ovos, açúcar, chocolate em pó 50% cacau, farinha de trigo, margarina e óleo, além de gotas de chocolate meio amargo para dar um toque especial.

Durante o preparo, o chef ressalta que o segredo do ponto ideal do brownie é não deixar a massa assar demais; ao espetar um garfo, ele deve sair levemente sujo, garantindo a cremosidade perfeita por dentro. Com uma aparência brilhante e textura irresistível, o resultado final promete conquistar clientes e garantir o sucesso das vendas.