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Camadas de exagero: bolo impressiona com recheio de flocos de doce de leite

Receita aposta em volume e textura para transformar o doce de leite no grande protagonista da sobremesa

Arraiá R7|Do R7

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Bolo 2,3kg Reprodução/youtube/edusaloti

Um bolo digno de quem não economiza quando o assunto é doce. Em um vídeo compartilhado pelo confeiteiro Edu Saloti, a sobremesa ganha destaque pela camada surpresa no bolo, com um recheio feito de flocos de doce de leite.

A receita aposta na fartura para criar um visual impactante. Após a montagem das camadas e a aplicação da cobertura, os flocos de doce de leite são adicionados em abundância, formando uma camada espessa e recheada de textura.


O resultado é um bolo de aparência robusta, com destaque para o acabamento generoso e para o protagonismo absoluto do doce de leite, que transforma a sobremesa em uma verdadeira vitrine para os amantes de sabores intensos.

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