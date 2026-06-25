Receitas em um minuto: Aprenda a fazer uma torta de laranja com cacau Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Torta de laranja com cacau Reprodução/youtube/receitasemumminuto

Esta torta de laranja com cacau é uma sobremesa sofisticada e harmoniosa, que combina a acidez cítrica da laranja com a profundidade do cacau, sendo uma excelente opção para impressionar convidados.

Ingredientes:

Massa

1 xícara de nozes

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1 xícara de biscoitos de aveia e mel (ou outro de sua preferência)

1⁄2 xícara de farinha de trigo integral

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1 colher (sopa) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de manteiga

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Recheio

1⁄4 de xícara de açúcar demerara

2 ovos batidos

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1 colher (sopa) de amido de milho (maisena)

1 xícara de creme de leite fresco

Raspas e suco de 1 laranja

Cobertura

6 colheres (sopa) de amido de milho (maisena)

1/4 de xícara de leite

1/4 de xícara + 1 colher (sopa) de chocolate 70% ou cacau em pó

1/4 de xícara + 1 colher (sopa) de mel ou melado de cana

1 xícara de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de gengibre bem picado (opcional)

Laranja Caramelizada

2 laranjas-pêra

1⁄2 xícara de açúcar demerara

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 180°C.

Massa

1. No processador, triture as nozes e os biscoitos até obter uma farofa fina.

2. Acrescente o restante dos ingredientes da massa e processe rapidamente apenas para homogeneizar.

3. Transfira para uma assadeira de torta com fundo removível e molde a massa no fundo e nas laterais.

Recheio

1. Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar demerara. Bata vigorosamente com um batedor de arame (fouet).

2. Adicione o restante dos ingredientes do recheio e misture bem.

3. Despeje o recheio sobre a massa moldada na assadeira.

4. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente.

Cobertura

1. Em uma tigela pequena, dissolva o amido de milho no leite e reserve.

2. Em uma panela, junte o creme de leite, o mel (ou melado), o chocolate (ou cacau) e o gengibre.

3. Cozinhe em fogo médio até começar a ferver.

4. Assim que ferver, abaixe o fogo, adicione a mistura de amido e leite e, com a ajuda

do batedor de arame, mexa sem parar por 2 a 3 minutos até engrossar. Reserve e deixe amornar.

Laranja Caramelizada

1. Corte a parte central das duas laranjas em rodelas médias (com cerca de 6 a 8 milímetros), rendendo cerca de 10 fatias. Esprema o suco das bordas que sobraram e reserve.

2. Em uma frigideira, acomode as fatias de laranja, o suco reservado, os cravos-da-índia e o açúcar demerara.

3. Cozinhe em fogo médio até que o suco seque e as rodelas fiquem caramelizadas.

Montagem

1. Desenforme delicadamente a base da torta (que já foi assada com o recheio e está fria).

2. Espalhe a cobertura de chocolate por cima de forma uniforme.

3. Finalize decorando o topo com as rodelas de laranja caramelizadas.