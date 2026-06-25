Receitas em um minuto: Aprenda a fazer uma torta de laranja com cacau
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta torta de laranja com cacau é uma sobremesa sofisticada e harmoniosa, que combina a acidez cítrica da laranja com a profundidade do cacau, sendo uma excelente opção para impressionar convidados.
Ingredientes:
Massa
1 xícara de nozes
1 xícara de biscoitos de aveia e mel (ou outro de sua preferência)
1⁄2 xícara de farinha de trigo integral
1 colher (sopa) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de manteiga
Recheio
1⁄4 de xícara de açúcar demerara
2 ovos batidos
1 colher (sopa) de amido de milho (maisena)
1 xícara de creme de leite fresco
Raspas e suco de 1 laranja
Cobertura
6 colheres (sopa) de amido de milho (maisena)
1/4 de xícara de leite
1/4 de xícara + 1 colher (sopa) de chocolate 70% ou cacau em pó
1/4 de xícara + 1 colher (sopa) de mel ou melado de cana
1 xícara de creme de leite fresco
1 colher (sopa) de gengibre bem picado (opcional)
Laranja Caramelizada
2 laranjas-pêra
1⁄2 xícara de açúcar demerara
Modo de Preparo
Preaqueça o forno a 180°C.
Massa
1. No processador, triture as nozes e os biscoitos até obter uma farofa fina.
2. Acrescente o restante dos ingredientes da massa e processe rapidamente apenas para homogeneizar.
3. Transfira para uma assadeira de torta com fundo removível e molde a massa no fundo e nas laterais.
Recheio
1. Em uma tigela, coloque os ovos e o açúcar demerara. Bata vigorosamente com um batedor de arame (fouet).
2. Adicione o restante dos ingredientes do recheio e misture bem.
3. Despeje o recheio sobre a massa moldada na assadeira.
4. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente.
Cobertura
1. Em uma tigela pequena, dissolva o amido de milho no leite e reserve.
2. Em uma panela, junte o creme de leite, o mel (ou melado), o chocolate (ou cacau) e o gengibre.
3. Cozinhe em fogo médio até começar a ferver.
4. Assim que ferver, abaixe o fogo, adicione a mistura de amido e leite e, com a ajuda
do batedor de arame, mexa sem parar por 2 a 3 minutos até engrossar. Reserve e deixe amornar.
Laranja Caramelizada
1. Corte a parte central das duas laranjas em rodelas médias (com cerca de 6 a 8 milímetros), rendendo cerca de 10 fatias. Esprema o suco das bordas que sobraram e reserve.
2. Em uma frigideira, acomode as fatias de laranja, o suco reservado, os cravos-da-índia e o açúcar demerara.
3. Cozinhe em fogo médio até que o suco seque e as rodelas fiquem caramelizadas.
Montagem
1. Desenforme delicadamente a base da torta (que já foi assada com o recheio e está fria).
2. Espalhe a cobertura de chocolate por cima de forma uniforme.
3. Finalize decorando o topo com as rodelas de laranja caramelizadas.