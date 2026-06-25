Edu Saloti mostra as melhores receitas de bolos caseiros para lucrar com renda extra Processo mostra os melhores bolos para aqueles que buscam uma alternativa para renda extra

Bolos caseiros Reprodução/Youtube/Edusaloti

Edu Saloti compartilhou com seus seguidores os segredos para produzir bolos “caseirinhos de sucesso”, focando na preparação e divisão estratégica da massa. O chefe apresentou como uma única base líquida pode se transformar em três deliciosos sabores: tradicional, laranja (aromatizado com raspas de casca) e paçoca.

Um dos grandes diferenciais revelados foi o uso de diferentes formas de untar as assadeiras: açúcar cristal, apenas margarina ou uma mistura de farinha com chocolate em pó. O que resulta em texturas e acabamentos únicos após os 30 minutos de forno.

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Além da massa, Saloti dedicou uma atenção especial à consistência dos recheios e coberturas, ensinando como transformar um brigadeiro firme de enrolar em um creme mais fluido, ideal para o efeito “drip” (escorrido) no bolo, adicionando creme de leite aos poucos.

Ele também enfatiza a importância da temperatura, alertando que o bolo deve estar frio para receber a cobertura e evitar que ela escorra excessivamente.