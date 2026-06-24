Receitas em um minuto: aprenda a fazer pavê de manga com cocada Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Pavê de Manga com cocada Reprodução/youtube/receitasemuminuto

O Pavê de Manga com Cocada é uma sobremesa irresistível que combina a refrescância e a doçura da manga com a cremosidade da cocada e do chocolate branco. É um doce gelado, molhadinho e muito elegante, ideal para finalizar qualquer refeição com sofisticação.

Ingredientes

300 g de chocolate branco

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200 ml de leite de coco

1 pacote de bolacha champanhe

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2 mangas palmer cortadas em cubinhos

200 g de cocada cremosa branca

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Folhas de hortelã para decorar

Preparo

1 - Derreta o chocolate branco em banho-maria. Misture 100 ml de leite de coco. Reserve.

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2 - Coloque o restante do leite de coco em uma tigela e molhe as bolachas nele.

3 - Cubra o fundo de um refratário com algumas bolachas champanhe. Faça camadas intercalando as bolachas, a manga e a cocada cremosa branca.

4 - Finalize com a ganache de chocolate branco com leite de coco e pedacinhos de manga.

5 - Leve à geladeira por, no mínimo, três horas.

6 - Antes de servir, decore com folhinhas de hortelã.