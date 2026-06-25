Chef Edu Saloti revela receita do Buttercream Shine, perfeita para decoração de bolos
Confeiteiro ensina receita prática com chantilly e manteiga para criar coberturas perfeitas e destaca dicas para corrigir a textura do creme
O chefe confeiteiro Edu Saloti mostrou o passo a passo para o preparo do “Buttercream Shine”, uma cobertura altamente versátil e ideal para a decoração de bolos de estilo retrô, cupcakes e esculturas de açúcar.
Utilizando uma combinação de 200g de chantilly, 150g de açúcar e 450g de manteiga gelada, o profissional detalha o processo técnico e ressalta a importância de dissolver completamente o açúcar no chantilly antes de incorporar a manteiga na batedeira para garantir um acabamento liso e sem granulações.
Durante a demonstração, Saloti revelou truques práticos para salvar a textura do creme, como a utilização de corante em gel para alcançar tons vibrantes — exemplificado com uma cor salmão — e a dica de aquecer a cobertura por apenas 5 segundos no micro-ondas caso ela fique opaca ou com bolhas de ar.