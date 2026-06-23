Confeiteiro transforma 6 kg de bolo em caminhão do Corpo de Bombeiros de SP — e o resultado impressiona Edu Saloti usou mousse de chocolate branco e doce de leite com ameixas para criar peça temática entregue em evento

bolo corpo de bombeiros Reprodução/youtube/edusaloti

O confeiteiro Edu Saloti viralizou nas redes sociais ao compartilhar o passo a passo da criação de um bolo temático em formato de caminhão do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

A peça de 6 kg foi feita com pão de ló de 12 ovos e recheada com duas camadas: doce de leite pastoso com ameixas e mousse aerado de chocolate branco — receita desenvolvida pelo próprio confeiteiro.

‌



O bolo foi produzido especialmente para um evento realizado nas dependências do Corpo de Bombeiros de São Paulo, voltado à comunidade. Saloti revelou que utilizou criatividade para driblar a complexidade da montagem: as rodas do veículo, por exemplo, foram feitas a partir de mini bolos redondos cobertos com chantilly na cor preta.