Receitas em um minuto: aprenda a fazer coxinha de bobó de camarão Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

coxinha de bobó de camarão Reprodução/youtube/receitasemumminuto

Esta coxinha é uma fusão criativa que une o clássico salgadinho brasileiro com o sabor marcante do bobó de camarão. O resultado é um petisco irresistível, com recheio cremoso e uma casquinha externa crocante.

Ingredientes

Camarão refogado

1 colher (sopa) de óleo de coco ou azeite

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1,5 kg de camarões

1 colher (chá) de sal

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Pimenta do reino a gosto

1 colher (sobremesa) de alho desidratado

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1 colher (sobremesa) de cebola desidratada

1/3 de maço de coentro

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1 colher (sobremesa) de gengibre ralado

Bobó

2 cebolas (1 roxa e 1 branca) em cubinhos

2 pimentas-dedo-de-moça (vermelha e amarela) em cubinhos

1 colher (sopa) de alho ralado

3 tomates em cubinhos

1 litro de caldo de camarão (carcaça e cabeça dos camarões cozidas em água)

3 colheres (sopa) de mandioca cozida e amassada

2/3 de maço de coentro

200 ml de leite de coco

Massa

900 ml de caldo de camarão

1 kg de mandioca cozida e amassada

Sal a gosto

1 kg farinha de trigo

Para fritar

1l de óleo ou azeite de dendê

4 ovos batidos

Farinha de rosca para empanar

Preparo

Camarão refogado

Aqueça o óleo de coco e refogue o camarão, incluindo todos os temperos.

Bobó

1 – Na mesma frigideira usada para refogar o camarão, acrescente óleo de coco. Quando aquecer, refogue a cebola, as pimentas e o alho.

2 – Acrescente tomate picado e junte à panela o caldo de camarão e o camarão refogado (primeira parte da receita).

3 – Coloque a mandioca cozida amassada, o leite de coco e o coentro. Deixe cozinhar e reserve.

Massa

1 – Em uma panela, misture caldo de camarão e a mandioca cozida. Mexa e vá acrescentando a farinha de trigo até soltar da panela.

2 – Modele as coxinhas, recheando com o bobó de camarão.

Fritura

1 – Passe no ovo batido e depois na farinha de rosca.

2 – Frite em óleo e/ou azeite de dendê bem quente. Sirva.