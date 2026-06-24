Receitas em um minuto: aprenda a fazer coxinha de bobó de camarão
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta coxinha é uma fusão criativa que une o clássico salgadinho brasileiro com o sabor marcante do bobó de camarão. O resultado é um petisco irresistível, com recheio cremoso e uma casquinha externa crocante.
Ingredientes
Camarão refogado
1 colher (sopa) de óleo de coco ou azeite
1,5 kg de camarões
1 colher (chá) de sal
Pimenta do reino a gosto
1 colher (sobremesa) de alho desidratado
1 colher (sobremesa) de cebola desidratada
1/3 de maço de coentro
1 colher (sobremesa) de gengibre ralado
Bobó
2 cebolas (1 roxa e 1 branca) em cubinhos
2 pimentas-dedo-de-moça (vermelha e amarela) em cubinhos
1 colher (sopa) de alho ralado
3 tomates em cubinhos
1 litro de caldo de camarão (carcaça e cabeça dos camarões cozidas em água)
3 colheres (sopa) de mandioca cozida e amassada
2/3 de maço de coentro
200 ml de leite de coco
Massa
900 ml de caldo de camarão
1 kg de mandioca cozida e amassada
Sal a gosto
1 kg farinha de trigo
Para fritar
1l de óleo ou azeite de dendê
4 ovos batidos
Farinha de rosca para empanar
Preparo
Camarão refogado
Aqueça o óleo de coco e refogue o camarão, incluindo todos os temperos.
Bobó
1 – Na mesma frigideira usada para refogar o camarão, acrescente óleo de coco. Quando aquecer, refogue a cebola, as pimentas e o alho.
2 – Acrescente tomate picado e junte à panela o caldo de camarão e o camarão refogado (primeira parte da receita).
3 – Coloque a mandioca cozida amassada, o leite de coco e o coentro. Deixe cozinhar e reserve.
Massa
1 – Em uma panela, misture caldo de camarão e a mandioca cozida. Mexa e vá acrescentando a farinha de trigo até soltar da panela.
2 – Modele as coxinhas, recheando com o bobó de camarão.
Fritura
1 – Passe no ovo batido e depois na farinha de rosca.
2 – Frite em óleo e/ou azeite de dendê bem quente. Sirva.