Bolo red velvet feito no liquidificador conquista internautas pela praticidade e visual marcante Receita compartilhada por confeiteiro mostra como preparar o clássico bolo vermelho com poucos passos e sem abrir mão da apresentação

Red Velvet liquidificador Reprodução/youtube/Edusaloti

Um vídeo publicado pelo confeiteiro Edu Saloti tem chamado a atenção dos amantes da confeitaria ao apresentar uma versão simplificada do tradicional bolo red velvet. A receita aposta no preparo da massa diretamente no liquidificador, reunindo ingredientes como ovos, iogurte, chocolate e açúcar em um processo prático que reduz etapas e facilita a execução até para quem tem pouca experiência na cozinha.

Após o preparo da massa de coloração vermelha intensa, o bolo é levado ao forno e finalizado com uma cobertura clara que cria o contraste característico da sobremesa. O resultado é um doce de aparência sofisticada, com textura macia e acabamento elegante, reforçando a popularidade do red velvet nas redes sociais e entre os consumidores que buscam receitas que unem sabor, praticidade e apelo visual.