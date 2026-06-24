Receitas em um minuto: aprenda a fazer coxinha de purê inhame com ragú Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

PURÊ DE INHAME COM RAGÚ DE PORCO Reprodução/youtube/Receitasemumminuto

O Purê de Inhame com Ragú de Porco é um prato sofisticado e reconfortante, ideal para um jantar especial. O purê aveludado de inhame, com um toque adocicado do mel, contrasta perfeitamente com a riqueza e o sabor intenso do ragú de porco, finalizado com a frescura de uma salada ácida.

Ingredientes

Purê

2 kg de inhame cozido

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200 ml leite

1 colher (chá) de sal

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1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de pimenta do reino branca

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Ragu de porco

1 dente de alho inteiro

1 colher (chá) de cada uma destas especiarias: erva-doce, sementes de coentro, cravo,

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Pimenta-do-reino, páprica defumada, cúrcuma e gengibre.

1 anis estrelado

1 colher (sopa) de sal

6 colheres (sopa) de óleo de coco

2 colheres (sopa) de mel

3 ramos de tomilho

Raspas de limão

1 paleta de suíno pequena picada

1 cebola roxa picada

1 colher (sopa) de cebola ralada escorrida

1 dente de alho picado ou esmagado

1 taça de vinho branco seco

Suco de 1/2 limão

1 ramo de tomilho

Finalização

1/2 cebola roxa

1/2 tomate

Talos de beterraba

Broto de agrião

Flor de sal

Preparo

Purê

1 – Passe o inhame cozido ainda quente no mixer. Acrescente o leite. Tempere com sal e mel e misture.

2 – Leve ao fogo e acerte o sal. Acrescente pimenta do reino branca, triturada na faca. Cozinhe até encorpar.

Ragu

1 – Coloque todos os temperos no processador, misturando bem.

2 – Espalhe a mistura em uma tábua. Duas colheres de óleo de coco, o mel, o tomilho e as raspas de limão.

3 – Passe a paleta picada na mistura, esfregando bem.

4 – Em uma frigideira, coloque o resto do óleo de coco. Refogue a cebola e o alho.

5 – Junte o porco, o vinho e suco de limão. Deixe cozinhar com o ramo de tomilho.

Finalização

Coloque o purê em um prato fundo e, sobre ele, o ragu. Finalize com uma saladinha por cima.