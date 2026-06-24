Receitas em um minuto: aprenda a fazer coxinha de purê inhame com ragú
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
O Purê de Inhame com Ragú de Porco é um prato sofisticado e reconfortante, ideal para um jantar especial. O purê aveludado de inhame, com um toque adocicado do mel, contrasta perfeitamente com a riqueza e o sabor intenso do ragú de porco, finalizado com a frescura de uma salada ácida.
Ingredientes
Purê
2 kg de inhame cozido
200 ml leite
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de mel
1 colher (sopa) de pimenta do reino branca
Ragu de porco
1 dente de alho inteiro
1 colher (chá) de cada uma destas especiarias: erva-doce, sementes de coentro, cravo,
Pimenta-do-reino, páprica defumada, cúrcuma e gengibre.
1 anis estrelado
1 colher (sopa) de sal
6 colheres (sopa) de óleo de coco
2 colheres (sopa) de mel
3 ramos de tomilho
Raspas de limão
1 paleta de suíno pequena picada
1 cebola roxa picada
1 colher (sopa) de cebola ralada escorrida
1 dente de alho picado ou esmagado
1 taça de vinho branco seco
Suco de 1/2 limão
1 ramo de tomilho
Finalização
1/2 cebola roxa
1/2 tomate
Talos de beterraba
Broto de agrião
Flor de sal
Preparo
Purê
1 – Passe o inhame cozido ainda quente no mixer. Acrescente o leite. Tempere com sal e mel e misture.
2 – Leve ao fogo e acerte o sal. Acrescente pimenta do reino branca, triturada na faca. Cozinhe até encorpar.
Ragu
1 – Coloque todos os temperos no processador, misturando bem.
2 – Espalhe a mistura em uma tábua. Duas colheres de óleo de coco, o mel, o tomilho e as raspas de limão.
3 – Passe a paleta picada na mistura, esfregando bem.
4 – Em uma frigideira, coloque o resto do óleo de coco. Refogue a cebola e o alho.
5 – Junte o porco, o vinho e suco de limão. Deixe cozinhar com o ramo de tomilho.
Finalização
Coloque o purê em um prato fundo e, sobre ele, o ragu. Finalize com uma saladinha por cima.