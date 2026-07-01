Quina de São João premia vencedores: veja os números sorteados A Loteria Caixa informa que nove apostas tiveram cinco acertos e cada uma vai levar R$ 26.603.233,33

Quina de São João - Loterias da Caixa Folha Vitória

O sorteio da Quina de São João foi realizado no início da tarde deste domingo (28), no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertarem as cinco dezenas é de R$ 239.429.099,99.

Veja os números sorteados: 19 -73 - 75 - 50 - 32

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Além da premiação para os 5 acertos, as 1.674 apostas com 4 acertos ganharam R$ 12.234,37. Já as de 3 acertos levaram R$ 134,26.

Por se tratar de um concurso especial, a Quina de São João não acumula.

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Esta é a 16ª edição da Quina de São João. No ano passado, em 2025, 13 apostas acertaram o prêmio principal e cada uma levou R$ 19,2 milhões.

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio é a seguinte: