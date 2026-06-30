Confeitaria: aprenda a como escrever em bolos com chantilly Edu Saloti compartilha mais uma videoaula sobre básicos da confeitaria para começar a vender seus próprios bolos

Saiba como escrever em bolos com chantilly Reprodução/youtube/edusaloti

Um bolo personalizado com cobertura roxa, flores decorativas e dois recheios diferentes ganhou destaque em uma videoaula do confeiteiro Edu Saloti. No conteúdo, ele mostra o passo a passo para reproduzir um modelo enviado por uma cliente, que pediu uma versão inspirada em uma foto encontrada na internet. A sobremesa combina recheios de chocolate e de abacaxi com leite Ninho, apostando em uma apresentação visual marcante para celebrar o aniversário.

Durante a aula, Saloti compartilha técnicas de decoração com chantilly colorido, escrita personalizada e aplicação de flores feitas com bico de confeitar. Além dos detalhes do preparo, o confeiteiro reforça a ideia de que o trabalho vai além da produção de um bolo. Segundo ele, o objetivo é entregar uma experiência capaz de surpreender o cliente e transformar momentos especiais em lembranças ainda mais marcantes.