Receitas em um minuto: aprenda a fazer bolinho de milho Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Bolinho de milho reprodução/youtube/receitasemumminuto

O bolinho de milho com queijo fresco é uma opção prática e saborosa, perfeita para lanches rápidos ou para a lancheira das crianças. Com uma textura macia, o prato equilibra o sabor adocicado do milho com o toque especial e salgado do queijo Minas.

Ingredientes

Milho verde

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Leite

Açúcar

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Manteiga

Sal

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Ovos

Farinha de trigo

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Queijo Minas meia cura

Fermento

Queijo Minas fresco (para cobertura)

Modo de Preparo

Massa: No liquidificador, bata o milho verde, leite, açúcar, manteiga, sal, ovos, farinha de trigo e o queijo Minas meia cura.

Mistura: Adicione o fermento à massa e misture delicadamente.

Montagem: Despeje a massa em forminhas previamente untadas e enfarinhadas.

Cobertura: Finalize adicionando queijo Minas fresco sobre a massa nas forminhas.

Assar: Leve ao forno para assar por aproximadamente 40 minutos.