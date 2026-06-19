Receitas em um minuto: aprenda a fazer bolinho de milho
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
O bolinho de milho com queijo fresco é uma opção prática e saborosa, perfeita para lanches rápidos ou para a lancheira das crianças. Com uma textura macia, o prato equilibra o sabor adocicado do milho com o toque especial e salgado do queijo Minas.
Ingredientes
Milho verde
Leite
Açúcar
Manteiga
Sal
Ovos
Farinha de trigo
Queijo Minas meia cura
Fermento
Queijo Minas fresco (para cobertura)
Modo de Preparo
Massa: No liquidificador, bata o milho verde, leite, açúcar, manteiga, sal, ovos, farinha de trigo e o queijo Minas meia cura.
Mistura: Adicione o fermento à massa e misture delicadamente.
Montagem: Despeje a massa em forminhas previamente untadas e enfarinhadas.
Cobertura: Finalize adicionando queijo Minas fresco sobre a massa nas forminhas.
Assar: Leve ao forno para assar por aproximadamente 40 minutos.