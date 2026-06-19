Veja como fazer uma canjica cremosa para a sua festa junina
Conheça os truques para fazer a canjica perfeita para a festa junina
Com a chegada do mês de junho, as receitas típicas de festa junina começam a ser as mais requisitadas em qualquer reunião. Entre elas, a canjica é presença marcada em qualquer festa do mês de junho.
A iguaria, trazida pelos povos africanos durante o período colonial, é feita basicamente de grãos de milho branco mergulhados em um caldo de leite de coco, leite condensado, canela, cravo-da-Índia e outras especiarias que são de dar água na boca.
A receita desse doce varia de acordo com a região do Brasil, mas algumas regrinhas básicas precisam ser seguidas e pode confiar que fará o maior sucesso na sua festa junina. Confira!
Receita
● 500g de milho branco para canjica
● 1 litro de leite
● 400g de leite condensado
● 1 xícara (chá) de leite de coco
● Canela a gosto para finalizar
● 1 colher (chá) de essência de baunilha
● 2 colheres (sopa) de açúcar
Modo de preparo
● Em uma panela de pressão, cozinhe a canjica em água até ficar bem macia.
● Em uma panela, adicione o leite, o leite condensado, o leite de coco e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio até obter uma mistura cremosa.
● Acrescente a canjica cozida à panela e misture bem. Cozinhe por mais 10 minutos, mexendo de vez em quando.
● Sirva a canjica cremosa quente ou fria e finalize com a canela em pó.
Rendimento: 40 porções.