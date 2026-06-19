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Veja como fazer uma canjica cremosa para a sua festa junina

Conheça os truques para fazer a canjica perfeita para a festa junina

Arraiá R7|Do R7

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Canjica Reprodução/chatgpt

Com a chegada do mês de junho, as receitas típicas de festa junina começam a ser as mais requisitadas em qualquer reunião. Entre elas, a canjica é presença marcada em qualquer festa do mês de junho.

A iguaria, trazida pelos povos africanos durante o período colonial, é feita basicamente de grãos de milho branco mergulhados em um caldo de leite de coco, leite condensado, canela, cravo-da-Índia e outras especiarias que são de dar água na boca.


A receita desse doce varia de acordo com a região do Brasil, mas algumas regrinhas básicas precisam ser seguidas e pode confiar que fará o maior sucesso na sua festa junina. Confira!


Receita

● 500g de milho branco para canjica


● 1 litro de leite

● 400g de leite condensado


● 1 xícara (chá) de leite de coco

● Canela a gosto para finalizar

● 1 colher (chá) de essência de baunilha

● 2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

● Em uma panela de pressão, cozinhe a canjica em água até ficar bem macia.

● Em uma panela, adicione o leite, o leite condensado, o leite de coco e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio até obter uma mistura cremosa.

● Acrescente a canjica cozida à panela e misture bem. Cozinhe por mais 10 minutos, mexendo de vez em quando.

● Sirva a canjica cremosa quente ou fria e finalize com a canela em pó.

Rendimento: 40 porções.

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