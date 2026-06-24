Receitas em um minuto: aprenda a fazer coxinha de sopa de abóbora
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta sopa de abóbora é uma opção reconfortante e extremamente cremosa, perfeita para noites frias. Com um toque aromático de gengibre e noz-moscada, o prato é refinado pela adição de creme de leite e finalizado com elementos frescos e crocantes.
Ingredientes
Azeite
1 cebola
2 cm de gengibre cortado em lâminas
2 cravos-da-Índia
Sal
500 g de abóbora cabotiá sem casca em cubos
1 litro de caldo de legumes
Páprica doce
100 ml de creme de leite
Dill picado
Noz-moscada para ralar (a gosto)
Preparo
1 - Refogue as cebolas no azeite até que fiquem translúcidas. Acrescente o gengibre e os cravos. Refogue mais um pouco.
2 - Acrescente a abóbora (separando alguns cubos) e tempere com sal. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia.
3 - Cozinhe no vapor os cubos de abóbora à parte, grelhando com azeite, páprica-doce e sal.
4 - Quando a abóbora estiver cozida, passe tudo pelo mix ou liquidificador. Peneire, retorne para a panela e aqueça. Acrescente o creme de leite e corrija o sal, se necessário.
5 - Ao servir, decore com os pedaços de abóbora grelhados e o dil picado, ralando a noz-moscada a gosto.