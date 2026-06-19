Festa Junina: veja a receita ideal para fazer pé-de-moleque Saiba como fazer o doce perfeito para a sua festa junina

Pé de Moleque Reprodução/chatgpt

Um dos doces mais requisitados nas festas juninas, o pé de moleque é sucesso garantido em qualquer ocasião. Simples de se fazer, o doce requer apenas três ingredientes.

O doce possui mais de 200 anos de história em solo brasileiro e marcou os corações do povo. Por exemplo, em Paraty, as ruas são apelidadas de pé de moleque por sua composição de pedras pequenas e formato irregular que se assemelham ao formato do doce.

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O nome curioso “pé-de-moleque” vem de histórias antigas: uma delas diz que as crianças (os “moleques”) pegavam escondido os pedaços do doce ainda quente enquanto ele era preparado nas ruas.

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

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1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado

1 lata de leite condensado 395g

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Modo de Preparo

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● Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.

● Adicione o Leite MOÇA em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.

● Unte uma superfície lisa de mármore ou assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massa.

● Deixe esfriar e corte em losangos.