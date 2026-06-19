Festa Junina: veja a receita ideal para fazer pé-de-moleque
Saiba como fazer o doce perfeito para a sua festa junina
Um dos doces mais requisitados nas festas juninas, o pé de moleque é sucesso garantido em qualquer ocasião. Simples de se fazer, o doce requer apenas três ingredientes.
O doce possui mais de 200 anos de história em solo brasileiro e marcou os corações do povo. Por exemplo, em Paraty, as ruas são apelidadas de pé de moleque por sua composição de pedras pequenas e formato irregular que se assemelham ao formato do doce.
O nome curioso “pé-de-moleque” vem de histórias antigas: uma delas diz que as crianças (os “moleques”) pegavam escondido os pedaços do doce ainda quente enquanto ele era preparado nas ruas.
Ingredientes
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de amendoim sem pele e torrado
1 lata de leite condensado 395g
Modo de Preparo
● Em uma panela, misture o açúcar e o amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar caramelizar, sem deixar escurecer.
● Adicione o Leite MOÇA em fio e mexa com colher de cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a massa se desprender do fundo da panela.
● Unte uma superfície lisa de mármore ou assadeira com manteiga, despeje a mistura e nivele com a ajuda de uma espátula ou rolo de massa.
● Deixe esfriar e corte em losangos.