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Receitas em um minuto: aprenda a fazer sopa de milho

Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Arraiá R7|Do R7

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Sopa de Milho Reprodução/youtube/receitasemumminuto

Esta sopa é uma preparação reconfortante e cremosa, que combina a doçura natural do milho com o sabor defumado e a textura crocante do bacon, resultando em um prato equilibrado, quente e extremamente saboroso.

Ingredientes

  • Milho
  • Água
  • Bacon
  • Temperos frescos a gosto

Modo de Preparo

  • Creme de Milho: Bata o milho no liquidificador com um pouco de água.
  • Filtragem: Coe a mistura batida para obter uma textura mais lisa e aveludada.
  • Refogado: Em uma panela, frite o bacon picado até que fique dourado e crocante.
  • Cozimento: Adicione o creme de milho coado à panela com o bacon, misture bem e deixe cozinhar até que a sopa encorpe.
  • Finalização: Ajuste os temperos frescos a gosto e sirva bem quente.

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