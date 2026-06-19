Receitas em um minuto: aprenda a fazer sopa de milho
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta sopa é uma preparação reconfortante e cremosa, que combina a doçura natural do milho com o sabor defumado e a textura crocante do bacon, resultando em um prato equilibrado, quente e extremamente saboroso.
Ingredientes
- Milho
- Água
- Bacon
- Temperos frescos a gosto
Modo de Preparo
- Creme de Milho: Bata o milho no liquidificador com um pouco de água.
- Filtragem: Coe a mistura batida para obter uma textura mais lisa e aveludada.
- Refogado: Em uma panela, frite o bacon picado até que fique dourado e crocante.
- Cozimento: Adicione o creme de milho coado à panela com o bacon, misture bem e deixe cozinhar até que a sopa encorpe.
- Finalização: Ajuste os temperos frescos a gosto e sirva bem quente.